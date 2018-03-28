“Göbek deliği estetiğine ilgi arttı” (Sosyal medya etkisi)

Sadece Türkiye’de değil dünyanın gündeminde olan ‘umbilicoplasty’ yani göbek deliği estetiği konusunda son zamanlarda artış yaşandığını söyleyen Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, “Geçmişte sadece neredeyse sadece burun estetiği için plastik cerrahların kapısını çalan hastalar şimdi her türlü probleme çözüm bulmak istiyorlar. Kepçe kulakları düzeltme, karın germe, koltuk altı terlemesini önleme gibi pek çok tedavi talebinin yanında şu anda trend göbek deliği estetiği” diyor.



ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ETKİLİ



Göbek deliği restorasyonunu özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasına bağlayan Dr. Bayraktaroğlu, “Yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle pek çok hasta göbek deliği restorasyonu için bize başvuruyor. Ayrıca hızlı kilo alıp verenler, piercing kullanımını bırakanlar ve özellikle çoklu doğum yapanlar göbek bölgelerindeki deformasyon nedeniyle bu uygulamayı tercih ediyorlar. Ancak bu nedenlerin yanında belki de daha baskın olarak sosyal medyada özellikle dünyaca ünlü isimlerin paylaştıkları fotoğraflar bu talebin yoğunlaşmasında etkili oluyor” diye konuşuyor.



Dr. Bayraktaroğlu, gelişen tıp teknolojisinin ameliyatlarda sağladığı kolaylıklar sayesinde özellikle bu tip ameliyatların daha çok talep edildiğini söylüyor.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey

