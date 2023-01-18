Göbek fıtığı nedir, belirtileri nelerdir? Göbek fıtığı neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

GÖBEK FITIĞI NEDİR?

Göbek fıtığı, genelde göbek çukurunun içinde ya da yakınındaki bir bölgede ortaya çıkar. Bunun sebebi ise karın duvarındaki katmanların tamamen birleşmemesi ya da karna yakın bölgede bulunan yağ dokularının göbek deliği bölgesinden çıkıntı yapmasıdır. Böylelikle kişide göbek fıtığı olarak adlandırılan sağlık sorunu meydana gelir. Oluşan göbek fıtığının içerisinde ince bağırsak dokusu ve karnın içine ait olan bir yağ dokusu bulunmaktadır.

GÖBEK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göbek fıtığı bebeklerde sık görülür. Göbek fıtığı olan bebeklerde şişkinlik ancak ağladıklarında, öksürdüklerinde veya zorlandıklarında görülebilir.

Göbek fıtığı, göbek yakınında yumuşak bir şişlik veya çıkıntı oluşturur.

Çocuklarda göbek fıtıkları genellikle ağrısızdır. Erişkinlik döneminde ortaya çıkan göbek fıtıkları karın ağrısına neden olabilir.

Karın ağrısına neden olan göbek fıtığı günlük yaşamı zorlaştırabilir. Bazı durumlarda da fıtık boğulması olursa bu büyük bir risk oluşturabilir. Bu nedenle fıtık küçük bile olsa tedavi edilmelidir.



Göbek fıtığı belirtilerini şu şekilde sıralanabilir:

-Şişlik ve çıkıntı olan bölgede ağrı



-Göbek deliğine yakın bölgelerde çıkıntı, şişlik

-Dışkılayamama

-Bazen mide bulantısıyla birlikte gelen kusma



-Mide bulantısı



-Fıtık nedeniyle hareket edememe durumu



-Dışkılama sırasında ağrı hissi

-Şişlik olan kesimde baskı hissi.

GÖBEK FITIĞI NEDENLERİ NELERDİR?



Ani eğilip kalkmak, ağır sporlar yapmak, hızlı kilo alıp vermek ve kronik kabızlık karın içi basıncını arttırdığından göbek fıtığına neden olan faktörler arasında sayılabilir.

Bebeklerde göbek fıtığının görülme olasılığını arttıran birtakım risk faktörleri söz konusudur. Prematüre ve düşük doğum ağırlığı ile doğum, karın kasları arasında göbek kordonunun geçtiği açıklığın tam olarak kapanmaması gibi durumlar bunlardan en önemlileridir.

Yetişkinlerde ise göbek fıtığının en önemli nedeni karın kaslarının zayıf olduğu bölgeye çok fazla baskı yapılmasıdır.

Bu baskıya neden olan etmenler fazla kilolu olmak, karın cerrahisi geçirmiş olmak, sık hamilelik, çoğul gebelik, karın boşluğunda aşırı sıvı birikimi, kalıcı ve şiddetli öksürüklerdir.

Kadınlarda hamileliğe bağlı olarak erkeklere oranla çok daha sık şekilde göbek fıtığına rastlanmaktadır.

GÖBEK FITIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Yetişkinler için göbek fıtığı büyürse ve çok ağrılı bir duruma gelirse komplikasyonları önlemek için ameliyat önerilmektedir. Ameliyatta göbek deliğinin yakınından küçük bir kesi yapılır, fıtıklaşmış doku karın boşluğuna itilir, karın duvarındaki açıklık kapatılır, fıtık genişliğine bağlı yamalar ile takviye yapılır.



Göbek fıtığı ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Kısa süreli bir operasyondur. Hem açık hem de laparoskopik olarak operasyon yapılabilmektedir. Bu operasyonlarda sentetik yamalardan faydalanılır.

Bebeklerdeki göbek fıtıklarının çoğu 2 yaşa kadar kapanabilir. Çocuk doktoru rutin muayenelerde bu fıtığı karın içine geri itebilir. Ancak bu ebeveynlerin kendisi tarafından yapılmaması gereken bir şeydir.

Bazı kişiler fıtığın üzerine bir şeyler konulduğunda fıtığın kaybolabileceğine inanır ancak bu yanlıştır. Çünkü alttaki fıtık iltihaplanabilir.