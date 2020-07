Gojiberry (Kurt üzümü) nedir? Gojiberry'nin faydaları nelerdir?

Gojiberry (kurt üzümü) turuncu, kırmızı renkli ve keskin tadı olan otantik bir meyvedir. Taze kullanımının yanı sıra kurutulmuş olarak da tüketilen goji berry, dünyada wolfberry ismiyle de bilinir.

Yüksek oranda betakaroten, demir, C, B1, B6, B2 vitamini, protein, 18 amino asit, kalsiyum, fosfor, selenyum, çinko, bakır gibi önemli 21 mineral bulundurur. Yüzde 21 gibi yüksek lif içeriğine sahip olan goji berry portakalda bulunan C vitaminine oranla daha yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden çok etkili antioksidanlar arasında gösterilir.

GOJİBERRY'NİN (KURT ÜZÜMÜ) FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek miktarda A vitamini içeren gojiberry, özellikle göz hastalıklarının oluşumunu engellemede faydalıdır.



İnsülin direncini düşürür.



Sindirimi kolay olan gojiberry kilo vermeye yardımcıdır.

Bağırsak florasını korur.



Bağışıklık sistemini güçlendirir.



Doğurganlık oranını arttırır. Rahim duvarını güçlendirir.

GOJİBERRY (KURT ÜZÜMÜ) NASIL KULLANILIR?



Tadı kiraz ve yaban mersinine benzemektedir. Çin’de pirinç yemekleri,çorbalar ve çay yapımında kullanılmaktadır. Çin’in bazı bölgelerinde taze olarak da tüketilir. Gojiberry’ler genellikle kurutularak ya da gojiberry suyu olarak ihraç edilir.

Türkiye'de taze meyvesini ve suyunu bulmak pek mümkün değildir. Kurutulmuş gojiberry meyvelerini günde bir avuç olarak tüketebilir ya da yoğurdun içine konarak sağlıklı bir atıştırmalık olarak yenebilir.