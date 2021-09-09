Göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer? (Göz altı torbalarına ne iyi gelir?)

Göz altlarının daha koyu veya mor olasının en önemli nedeni genetik yatkınlıktır. Yani ailevi olarak yatkın olan insanların göz çevresi normal ciltten daha koyu veya mor olabilir.

Bunun dışında; yorgunluk, uykusuzluk, bilgisayarı çok kullanmak, alkol, sigara göz çevresinde renk değişikliğine neden olabilir veya mevcut problemi artırabilir.

Göz altlarında yer alan bariyerler zamanla gevşer. Bu gevşeme nedeniyle gözlerin altında bir boşluk oluşur. Bu boşluklar göz alt çökmesi olarak adlandırılır. Göz altı çökmeleri insanları yaşlı yorgun olarak gösterir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?

Göz altı çökmelerinin nedenleri şu şekildedir:

Genetik



Alerjik etkiler



Bazı ilaç yan etkileri



Zararlı güneş ışını



Vitamin Eksiklikleri



Yeterli seviyede su tüketmemek



Düzensiz uyku



Aşırı yorgunluk



Stres

GÖZ ALTI ÇÖKMESİ VEYA MORLUĞU NASIL GEÇER?

Göz altı çökmesi veya morluğu her insanın yaşayabileceği sağlık problemleridir.

Göz altı çökmelerine uygulanan bazı tedavi yöntemleri bulunuyor. Özellikle bazı gıdalar içerdikleri mineraller sebebiyle bu durumlarda tedavi olarak kullanılabiliyor.

Kullanılacak tüm gıda ürünlerine karşı alerjilerinizin olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Alerjiniz bulunuyorsa diğer alternatifler denenebilir. Göz altı çökmesine iyi gelen bazı tedaviler;



Salatalık



Çay poşetleri



Patates



Maydanoz



Süt



Limon suyu



Badem yağı



Avokado

Gül suyu

GÖZ ALTINDAKİ ŞİŞKİNLİKLER NEDEN OLUR, NASIL ENGELLENİR?

