1- GÖZ NEZLESİ NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Bu adenovirüs dediğimiz bir virüs. Bir sürü farklı tipi var. Erken dönemde gözlerde sulanma, kızarıklık, yanma şikayetiyle geliyor hastalar, bulanık görmeye neden olabiliyor. İlerlediğinde kornea tabakasında küçük lekeler oluşmasına neden oluyor. Bunlar oluştuğu zaman hastalığın seyri uzayabiliyor. Göz nezlesi aynı zamanda kulakta ve boğazda ağrıya yol açıyor. Bir hafta da sürebiliyor, 2-3 ay da.



2- GÖZ NEZLESİ NASIL BULAŞIR?



melike.sahin@ntv.com.tr

Toplumda bulunan bir virüs bu ve kalabalık ortamlarda bulaşır. Temasla damlacık enfeksiyonuyla, öpüştüğünüzde, tokalaştığınız zaman rahatlıkla bulaşabilen bir virüs. Onun dışında yüzeylerin üzerinde çok uzun süre yaşayabilen bir virüs. Bir kapı koluna dokunmanız bile oradaki virüsün size geçmesine neden olabilir.



3- GÖZ NEZLESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Aslında tedaviyle düzelebilen bir hastalık değil. Göz nezlesi diyoruz zaten grip gibi kendiliğinden geçen bir virüs. Antiviral ilaçlar çok etki etmiyor ne yazık ki. Seyrini tamamladığında geçiyor. Ancak tedavi sırasında biz mutlaka antibiyotik veriyoruz. Çünkü bunların üstüne bakteriyel enfeksiyonlar da gelişiyor, ilaçlarla bunları önlüyoruz.



4- GÖZ NEZLESİ OLANLAR NE YAPMALI?



Enfeksiyon olan hastalara biz şunu öneriyoruz: Evde havlunuzu, yatağınızı, yastığınızı ayırın. Ortak temas edilen eşyaları; çatal-kaşık gibi ellemeyin, ellerseniz öncesinde ya da sonrasında elinizi dezenfekte edin ve sık sık ellerinizi yıkayın. Toplum içinde yayılmasını engellemek için de hastalara mutlaka en az bir hafta rapor veriyoruz.

Konjonktivit yaşayanların en büyük sıkıntısı bakteriyel enfeksiyonların da gelişme riski.

5- GÖZ NEZLESİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Hijyene dikkat etmek yeterli aslında. Sürekli el yıkamak alınabilecek en önemli önlem. Bağışıklık sistemini güçlendirmek de hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlıyor.