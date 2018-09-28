Yeni bir insanla karşılaşıldığında ilk odaklanılan yer genellikle gözleri oluyor. Yanı sıra birçok insan yaşlanma ile birlikte vücudunda ilk olarak yine göz çevresindeki değişiklikleri fark ediyor ve bu nedenle estetik cerrahların kapısını çalıyor.



Göz etrafında yapılan işlemlerin ‘periorbital (gözçevresi) gençleştirme’ başlığı altında toplandığını belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Karaca Başaran, genç ve doğal görünümlü gözlerin, genç bir yüz görünümü için önemli kriterlerden biri olduğunu söylüyor.



“Günümüzde maalesef plastik cerrahlar dışında birçok yerde ve uygunsuz koşullarda cerrahi müdahale, botoks, dolgu ve benzeri işlemler yapılmaktadır” diyen Dr. Başaran, eğitimsiz, doktor bile olmayan kişilerin yaptığı yanlış uygulamaların çok ağır sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.



“BASİT BIR DOLGU VEYA GÖZ KAPAĞI IŞLEMİ OLARAK GÖRÜLMELİ”



Göz çevresi estetiğinin ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini aktaran Estetik Cerrah Başaran, “Bu işin, sadece basit bir dolgu veya göz kapağı işlemi olarak görülmesi, ciddi sakıncalar doğurabilir. Göz kapağı estetik ameliyatları için birçok yöntem vardır ama ana kural, 4 ana bölgenin bir arada değerlendirilmesidir. Bunlar; kaşlar, üst ve alt göz kapaklar ve orta yüz (yanak alanı) olarak sıralanabilir. Bu bölgelerden herhangi birinin düzeltilmemesi, genel olarak tam manasıyla bir gençleşme sağlanmasını engeller. Örneğin kaşları düşük veya yanakları sarkmış bir hastada, göz torbalarının tek başına düzeltilmesi, tatminkar bir gençleşme sağlamaz” diyor.



Doç. Dr. Karaca Başaran

“iZSİZ AMELİYAT TEKNİKLERİYLE GÜZEL SONUÇLAR ALINABİLİYOR”



Genel olarak, canlı bir bakış, genç ve enerjik bir görünüm için hastaların kaşlarının yanısıra, yanakları kapsayan ortayüz alanının da ele alınması gerektiğini aktaran Başaran, “Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte artık izsiz ameliyat teknikleri ile çok güzel sonuçlar alınabilmektedir. Örneğin, son yılların en popüler ameliyatlarından biri olan endoskopik orta yüz germe ile yanak ve alt göz kapağı dokuları kaldırılıp, olması gereken yere getirilebilmektedir. Bu işlem aynı zamanda ağız köşelerini de kaldırarak ağız kenarlarındaki katlantı düzleştirmekte (nazolabiyal bölge) ve yanak ile alt göz kapağı arasındaki geçisi iyileştirir. Aynı şekilde benzer bir yöntemle, herhangi bir iz bırakmadan, kaşlar kaldırılıp (endoskopik kaş kaldırma) ideal yerlerine getirilebilmektedir” diye konuşuyor.

“AMELİYATLI VEYA AMELİYATSIZ TEKNİKLER KİŞİYE ÖZGÜ PLANLANIYOR”



Göz torbalarının insanı olduğundan daha yaşlı gösterdiğini belirten Uzman, genel olarak göz torbası şikayetiyle gelen hastalarda kapsamlı bir muayene sonrası, ameliyatlı veya ameliyatsız tekniklerin kişiye özgü planlandığını belirtiyor. Bazı hastalarda ameliyat mutlak çözümken, birçok hastada ise lokal, kısa süreli yapılan işlemlerle çok etkili sonuçlar alınabildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamlıyor:



“Yüzlerce teknik içerisinden, cerrahınız gerekli ve uygun tekniği, sizin yüz yapınıza ve isteğinize göre uygulayabilir. Her zaman bir işlem veya ameliyat yaptırmadan önce, karşınızdaki doktorla, tüm tedavi seçeneklerini enine boyuna tartışmayı unutmayın.”