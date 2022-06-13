Gözden kalp hastalıkları tespit edilebilir

Göz muayenesiyle kalp hastalıkları riskinizi öğrenmek mümkün olabilir.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, basit bir göz testinin kalp krizi riskini hesaplayabileceğini ortaya koydu.



Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, retinadaki kan damarlarının düzeni "kalp krizi riski" hesaplamada yeni bir model olarak kabul edilebilir.

Araştırmanın sonuçları henüz hakemli bir dergide yayımlanmasa da, konuya referans teşkil eden bilimsel araştırma 500 bin kişinin verileri kullanılarak gerçekleştirildi.

Çalışma, göz muayenesinin de "kalp kriziyle ilgili" yeni bir tarama yöntemi olabileceğini gösterdi.

Uzmanlar gözde yer alan bir kısmın koroner arter hastalığı ve dolayısıyla yaygın olarak kalp krizi olarak bilinen miyokard enfarktüsü ile ilişkili olduğunu bulduklarını söyledi.

Kalp krizi için ortalama yaş 60 olduğuna dikkat çeken araştırmacılar bu nedenle; yöntemin 50 yaşından itibaren kullanılabileceğini belirtti.

