Graves hastalığı (zehirli guatr) nedir? Graves belirtileri ve tedavisi

GRAVES HASTALIĞI (ZEHİRLİ GUATR) NEDİR?



Graves hastalığı, toksik (zehirli) guatr adıyla da bilinen otoimmün bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, tiroit bezinin çok çalışmasına ve aşırı miktarda hormon üretmesine neden olur. Tiroit hormon değerlerindeki yükselme hipertiroidizm tablosu oluşturur.

Hipertiroidizm tablosu, başta Graves hastalığı olmak üzere pek çok farklı nedene bağlı olarak görülebilir.

Tiroit hormonları; sinir sistemi fonksiyonundan beyin gelişimine, vücut sıcaklığından metabolizmaya kadar pek çok farklı alanda etki gösterir.

Tiroit hormonu seviyelerindeki değişim de tüm bu alanların etkilenmesine yol açar. Hipertiroidizme bağlı belirtiler vücudun hemen her bölgesinde gelişir.

GRAVES HASTALIĞI (ZEHİRLİ GUATR) BELİRTİLERİ NELERDİR?



Sık görülen Graves hastalığı belirtileri şu şekildedir:



-Anksiyete

-Huzursuzluk

-Sıcağa karşı hassasiyet, ılık havalarda dahi terleme, nemli cilt

-Beslenme düzeninde değişiklik olmamasına rağmen kilo kaybı

-Tiroit bezinin büyümesi (guatr)

-Adet düzeninde değişiklik

-Erektil disfonksiyon

-Cinsel istekte (libidoda) azalma

-Bağırsak hareketlerinde sıklaşma

-Gözlerde dışa doğru çıkma

-Yorgunluk

-Baldır ve topuk üzerindeki ciltte kalınlaşma, kızarıklık

-Kalp atışında hızlanma (taşikardi)

-Kalp atışında düzensizlik (çarpıntı)

-Uyku bozuklukları.

Graves hastalarının yaklaşık %30’unda Graves oftalmopatisi belirti ve bulguları görülür. Graves oftalmopatisinde, göz etrafında yer alan dokularda inflamasyon oluşur. Graves oftalmopatisi semptomları:

-Gözlerin dışarı doğru çıkması

-Gözlerde kumlanma hissi

-Işığa karşı hassasiyet

-Gözlerde basınç veya ağrı hissetme

-Çift görme

-Göz kapaklarında şişme veya çekilme

-Gözde kızarıklık, iltihaplanma

-Görme kaybı olarak sayılabilir.

Graves dermopatisi, Graves hastalığının nadir görülen bir bulgusudur. Graves dermopatisi olan hastalarda, başta topuk ve baldır bölgesinde olmak üzere deride kızarıklık ve kalınlaşma görülebilir.

GRAVES HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Tedavide üç farklı seçenek vardır:



1-Fazla salgılanan tiroid hormonunu baskılayan ilaçların kullanılması.



2-Radyoaktif iyod uygulanması.



3-Ameliyatla tiroide bezinin çıkartılması.



Bunlardan hangisinin tercih edileceği sorusunun cevabı hastaya ve hastalığın şiddetine göre belirgin farklılıklar içermektedir. Doğru cevap ancak bir endokrinoloji uzmanı ya da endokrin cerrah tarafından verilebilir.

