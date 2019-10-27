"Grip aşısı ile zatürre aşısı aynı anda yapılabilir”

Zatürrenin özellikle 65 yaş üzeri kişilerde ve çocuklarda sıkça görülen bir hastalık olduğunu belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, "Bu hastalık aşıyla önlenebilir. Zatürre aşısı hem yetişkinlerin hem de çocukların olması gereken bir aşı. Bu dönemde daha çok ön planda tutuyoruz" diye konuştu.



Toprak, zatürre aşısının yılın herhangi bir döneminde aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapıldığını ifade etti.



"65 YAŞ GRUBUNDAKİLERİN AŞI OLMASINI İSTİYORUZ"



Bazı vatandaşların zatürre aşısı yaptırmaktan çekindiğini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:



"Özellikle 65 yaş gurubundakilerin zatürre aşısı olmasını istiyoruz. Bu yaştakilerin bağışıklık sisteminde zayıflama oluyor. Akciğer, KOAH, bronşit ve kalp hastalığı olanlar gibi bağışıklığı düşmüş kişilere de aşıyı özellikle öneriyoruz ki enfeksiyona karşı koruyuculuğu olsun. Bağışıklık sistemi düşük insanlarda aşının etkinliği daha da fazla olacaktır. Zatürrenin en önemli belirtisi ateş, öksürük, halsizlik, terlemedir. Zamanında doktora başvurulduğunda zatürrenin tedavisi mümkün. Bir de buna cevap vermesi için kişinin bağışıklık sistemi çok önemli. Bağışıklığı zayıf kişiler zatürreyi kolay atlatamıyor."



“AŞI İLE YÜZDE 80 BAĞIŞIKLIK GÜÇLENİYOR”



Prof. Dr. Toprak, özellikle yatağa bağımlı hastalar, kemoterapi alanlar ve iyi beslenmeyenlerin zatürre mikrobuna daha kolay yenildiğine işaret ederek, "Bu kişilerin iyileşmeleri uzun sürüyor. İki çeşit zatürre aşısı var piyasada. İkisini de öneriyoruz. Belirlenen aralıklarda aşı vurulursa yüzde 80 bağışıklık güçleniyor" ifadelerini kullandı.



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