Grip aşısı mevsimi başladı: Bu yıl fiyatı ne kadar?

Sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla viral enfeksiyonlar daha sık görülmeye başladı.



Bu enfeksiyonlardan en sık görüleni grip için aşı eczanelere ulaştı. Peki kimler grip aşısı yaptırmalı?



Uzmanlar, kronik hastalığı olan, kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon kronik hastalıklar gruplarına aşı olmalarını öneriyor.

Virüs en kolay kapalı ve kalabalık ortamlarda yayılıyor. Bu nedenle okullu çocuklar sık hastalanıyor. Çocuklar sınıflarda kendi aralarında bulaştırma durumu çok sık görülüyor ve anne babalarına bulaştırıyorlar. Uzmanlar bu nedenle, kronik çocukluk hastalığı olanların aşılanması ve hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirtiyor.



NE ZAMAN YAPTIRMALI?



Grip aşısı için en doğru zaman Eylül ve Ekim ayları.



BU YIL FİYATI NE KADAR?



Aşının bu yıl fiyatı 540 TL. 65 yaş üstü ve belirli kronik hastalıkları olanlar için SGK tarafından karşılanıyor.

