Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı günlerde kış hastalıklarına yakalanan bebek ve çocuk sayısında ciddi anlamda artış yaşanıyor. Okula ya da kreşe yeni başlayan büyük kardeşlerin bulunduğu evde eğer bir yenidoğan varsa her zamankinden daha özenli davranmak ve en önemlisi bebeği hastalıklardan korumak için emzirmek gerekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Seçil Sözen Çakır, “1-7 Ekim Emzirme Haftası” kapsamında emzirmenin hem anne hem de bebek sağlığı için önemi hakkında bilgi verdi.

Anne sütünün bebeğin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içerdiğini vurgulayan Dr. Çakır, anne sütünün yararları hakkında şunları söyledi:



“Anne sütü, yenidoğan için eşsiz bir gıda ve beslenmedeki tek kaynaktır. Bebeğin tüm vücut sağlığı kadar ruh sağlığı için de büyük önem taşır. Benzersiz içeriği nedeniyle diğer sütlerden ayrılan anne sütünün doğumdan hemen sonra bebeğe verilmesi için annenin emzirmeye başlaması istenir. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir ve bu süreçte bebeğe asla ek gıda ya da su gibi takviye sıvılar verilmesine gerek yoktur. Çünkü anne sütünde D vitamini dışında bir bebeğin ihtiyacı olan her şey mevcuttur.



“GRİP OLAN ANNE BEBEĞİNİ EMZİRMEYE DEVAM ETSİN”



Anne sütü alan bebekler sağlıkla büyürler ve gelişirler. İçeriğindeki akyuvarlar ve bir dizi antienfektif faktörler sayesinde başta ishal olmak üzere enfeksiyon hastalıklarından korunurlar. Ayrıca anne sütünde annenin geçirmiş olduğu enfeksiyonlara karşı da antikorlar bulunur. Bu sayede emen bebekler hem annenin edindiği yeni enfeksiyonlardan hem de aile ortamındaki enfeksiyonlardan etkilenmeyecektir. Yani anne asla hasta olduğunu düşünerek bebeğinden uzaklaşmamalı ve emzirmeye devam etmelidir. Anne sütünün içeriğindeki yağ, diğer sütlerdeki yağa göre çok daha kolay sindirilir. Böylece bebekleri ciddi anlamda rahatsız eden gaz ve kabızlık gibi sindirim sistemi şikayetleri daha az olur. Anne yeterli ve dengeli besleniyorsa sütü hemen hemen tüm vitamin ve mineralleri içerecektir. Hatta öyle ki anne sütündeki A vitamini bebeğe yaşamının ikinci yılında bile yeterli olacaktır.



EMZİRMEK ANNEYE DE İYİ GELİYOR



Anne sütünün bol olması için bebek sık sık emzirilmelidir. Emzirme bebek için olduğu kadar anne için de yararlıdır. Erken emzirme sayesinde annenin doğum sonu kanamaları çabuk kesilir. Memelerde şişme ve iltihaplanma sorunu daha az görüleceği için lohusalık süreci kolaylaşır. Annenin bebeğini emzirmesi ile anne-bebek ilişkisi güçlenir, annenin bebeğini benimsemesi, bebeğin sağlıklı bir kişilik kazanması sağlanır. Rahmin ilk büyüklüğüne dönmesi hızlanır. Böylece kanamanın azalmasını sağlayıp, anneyi kansızlıktan korur. Emzirme annede yumurtalık kanseri ve meme kanseri riskini düşürür.



BEBEKLER İNEK SÜTÜNÜ SİNDİREMİYOR



Anne sütünde enerjinin çoğunu sağlayan yağ, enfeksiyonlardan koruyan protein ve laktoz bulunur. Hayvan sütleri ise anne sütünden nitelik ve nicelik yönünden farklıdır; çok daha fazla protein içerir. Protein önemli bir besin maddesidir; daha fazla proteinin daha iyi olduğunu düşünülse de öyle değildir. Hayvan sütündeki protein bebeğin tam olgunlaşmamış böbrekleri için zararlı olabilir. Ayrıca inek sütündeki proteinin çoğu kazeindir. Kazein de bebeğin midesinde yoğun ve sindirilemeyen pıhtılar oluşturur.



FORMÜL SÜTLER EGZAMA VE ASTIM YAPABİLİR



Formül mama ile beslenen bebeklerde hayvan sütü proteinine entolerans gelişebilir. Değişik türde protein içeren besinleri alan bebeklerde ishal, karın ağrısı, alerjik döküntü görülebilir. İshal problemi kronikleşebilir. Büyüme-gelişme geriliği yapabilir. Süt formülleri ile beslenen bebeklerde, anne sütü alanlara göre egzamaya ya da astıma yol açan alerjiler hastalıklara daha fazla yatkınlık saptanmıştır.”



Fotoğraflar: Getty Images Turkey



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