Antalya’da yaşayan Gökhan Alsan, geçirdiği gribin ardından kas hareketlerinde azalma olması üzerine (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.



Önce bacakları, daha sonra tüm vücudu tamamen hareketsiz hale gelen ve 7 gün yoğun bakım servisinde yatan Alsan'a, Guillain-Barre Sendromu teşhisi kondu.



Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ile kas hareketleri yeniden kıpırdamaya başlayan Alsan, hastane bünyesindeki Robo Gait isimli robotik rehabilitasyon cihazı ile sağlığına kavuşmak için çaba gösteriyor.



''HASTALIK GRİPLE BAŞLADI''



İnşaatlarda seramik ustası olarak çalışan Gökhan Alsan, 26 Şubat 2019 tarihinde kol ve ayak kaslarında hareket azalması meydana gelmesi üzerine hastaneye başvurduklarını söyledi. Hastanede 7 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden Alsan, şöyle konuştu:



"Hastalık griple başladı. Ellerimde ve ayaklarımda uyuşma oldu. Sonra da ayaklarımda güç kaybı oldu. Hastaneye geldiğimizde bunun sendrom olduğunu söylediler. İki hafta nöroloji servisinde yattım. Üç haftadır da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde tedavim devam ediyor. Tedavim çok iyi geçiyor. Robot cihazının bayağı faydası oluyor. Son derece iyi bir şey. Evli ve bir çocuk babasıyım. Buradan yürüyerek çıkacağıma inanıyorum. Vücudumun tedaviye yanıt vermeye başladığını hissediyorum. Hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Ayağa kalkmayı, destek almadan yürümeyi çok özledim."



Alsan, hastanede çıktığında ilk işinin çocuğuyla parka gitmek olacağını da sözlerine ekledi.



"GELDİĞİ GÜNE GÖRE GÖVDE KONTROLÜNDE İYİLEŞME VAR"



SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Koldaş Doğan üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında ellerde ve ayaklarda güçsüzlük şikayetiyle başlayan Guillain-Barre Sendromu'na yakalanan hastalarının ilk geldiğinde gövde, oturma ve ayakta durma dengesinin olmadığını anlattı.



Hastanın, nörolojik rehabilitasyonun ardından iki haftadır robotik rehabilitasyon tedavisine devam ettiğini belirten Doğan, "Geldiği güne göre gövde kontrolünde iyileşme var. Artık paralel barda ayakta durma çalışmalarına kendisi aktif olarak katılabiliyor. Ellerinin kaba kavramasında artış var. Robotik rehabilitasyonla özellikle gövde kontrolünü ve ayakta durma dengesini kazanmasını bekliyoruz. Oldukça ilerleme kaydediyor." diye konuştu,



Doğan, robotik rehabilitasyon cihazında sanal gerçeklik yöntemini de kullandıklarını anlatarak, cihazın hastayı sadece pasif olarak yürütmediğini, hastanın da aktif olarak yürümeye katıldığını ifade etti.



SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği eğitim görevlisi Prof. Dr. Füsun Toraman da kliniklerinde bir profesör, iki doçent, bir başasistan, üç doktor öğretim üyesi, 10 uzman hekim ile 13 poliklinikte hizmet verdiklerini söyledi.

Toraman, geçen yıl polikliniklerinde 80 bin 128 hastanın tedavi gördüğünü, kliniklerinin 20 Mart'ta Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneğinden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Dalında Ulusal Yeterlilik belgesi aldığını kaydetti.



Robotik rehabilitasyon cihazının geçen yıl alındığını aktaran Toraman, "Bu cihaza hem hastalarımızın hem de bizim klinik olarak ihtiyacımız vardı. Cihazımızın hastalara çok faydası oldu. Hastalarımızın motivasyonunu yükseltti. Hiç yürüyemeyen hastaların, robot sayesinde yürüdüğünü düşünün. Bu, hasta için çok büyük bir olay. Hastalara çok yararlı oldu." dedi.



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