Gül hastalığı (Rozasea) nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Gül hastalığı ciltte görülen iltihaplı kızarıklıklar, sivilce benzeri kabartılar, yüzeysel damar genişlemeleri şeklinde ortaya çıkan, daha çok yüzde, burun çevresinde görülen bir hastalıktır.

Ancak bu durum, hastalığın sadece yüz çevresinde ortaya çıktığı anlamına gelmemektedir. Vücudun diğer yerlerinde de bu hastalığın görülme ihtimali vardır. Gül hastalığı (rozasea), roza hastalığı olarak da bilinir.



GÜL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?



Hastalık belirtilerine göre hastalık tipleri vardır. Kızarıklık ve telenjiektaziler (yüzeysel damar genişlemeleri) birlikte görülürse "eritematotelenjiektazik rozase"; Kızarıklık ve ödem birlikte görülürse "ödematöz rozase"; Sivilve (akne) benzeri deri belirtilerine kistler eşlik ederse "rozase fulminas" (rozase fulminas gül hastalığının en şiddetli formudur ve bazen kistik akne ile karıştırılabilmektedir) adını alır.



Gül hastalığında “rinofima” adı verilen, burun üzerindeki yağ bezlerinin aşırı büyümesine bağlı gelişen burunun büyümesi durumu da gözlenebilmektedir. Hastalıkta en sık görülen lezyonlar kızarık bir zeminde ortaya çıkan akne benzeri kabarıklar ve püstüllerdir (iltihaplı kabarcık).



Gül hastalığının belirtileri kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir. Gül hastalığı geçiren bir kişinin vücudunda veya yüz bölgesinde güneş yanığına benzer bir kızarıklık meydana gelebilir. Bazen meydana gelen şişlikler sivilceye benzeyebilir, yanma veya batma olabilir. Bunun dışında gül hastalığında aşağıdaki belirtiler görülebilir:



• Yanma ya da acı

• Kuru bir cilt

• Cilt renginde değişiklik

• Damarlarda belirginleşme

• Sivilce benzeri oluşumlar

• Cilt kalınlaşması

• Yüzde şişme ( ödem )

• Burundaki yağ kanallarının genişlemesi sonucu, burnun büyüyüp şekil değiştirmesi

• Boyun, göğüs, kafa derisi veya kulaklar dahil ciltte meydana gelen döküntüler belirtileri arasında yer alır.



GÜL HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?



Gül hastalığı (rozase) genellikle 30 yaşlarında, daha çok kadınlarda özellikle açık tenlilerde ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Kadınlarda görülme sıklığı yaklaşık %10'dur. Erkeklerde daha ender olmakla birlikte, kadınlara göre daha ağır seyreder. Rozase lezyonları genellikle stresle birlikte artmaktadır.



GÜL HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Gül hastalığı tedavisi, kişilerdeki belirti ve semptomlara göre değişiklik gösterebilir. Tedavinizin süresi belirtilerinizin türüne ve ciddiyetine bağlıdır. Gül hastalığının tedavi yöntemleri arasında ilaçlar, cerrahi yöntemler ve lazer tedavileri bulunmaktadır. Bunların haricinde, hastalık ataklarını tetikleyen unsurların tespit edilerek bunlardan kaçınılması da tedavinin önemli bir parçasıdır.



Yüzde kızarıklıkla seyreden Rozasea’nın ( Gül Hastalığı) toplumda oldukça sık rastlanmaktadır. Sıcaklık, güneş ve beslenme bu hastalık için son derece önemlidir. Sistematik tedavisinde, başlıca kremler ve ağızdan alınan ilaçlar kullanılır.



Rozasea’lı hastalar, tahriş edici ürünlerden ve alkol içeren toniklerden uzak durulmalıdır. Metronidazol içeren krem ve jeller faydalıdır. Azeleik asitli kremler de Akne Rozasea’dan faydalıdır.



Topikal kortizonlu krem kullanımından kaçınılmalıdır. Başlangıçta iyi gelse de zaman içinde alışkanlık yapar ve Rozasea’yı şiddetlendirebilir. Çok özel durumlarda hekim kontrolünde kısa süreli uygulanabilir.



CİLT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?