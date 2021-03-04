Gül suyunun faydaları neler? Gül suyunun cilt üzerindeki yararları ve etkileri

Son zamanlarda çok tercih edilen bir cilt ürünü olan gül suyu, hafif ve doğal içeriği sayesinde cildi yatıştırmaya, renk eşitsizliğini gidermeye ve cildi nemlendirmeye yardımcı olur.

GÜL SUYUNUN FAYDALARI

1.Cildinizin pH dengesini korur. Sabun ve yüz temizleyici ürünlerin aşırı kullanımı cildinizin pH seviyesindeki dengeyi bozabilir ve bu durum akne gibi sorunlara neden olabilir. Gül suyu cildinizin pH seviyelerini normale getirerek bozulmayı dengelemeye yardımcı olur.



2. Sivilce ve akneyi önler. Gül suyu, fazla yağların yüzünüzden giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca, sivilce kaynaklı bakteri üremesini pH dengeleme özelliği ile caydırmaya yardımcı olur. Sivilceyi azaltmaya yardımcı olur.



3. Cildinizi tonlandırır. Gül suyu gözenek ve yağları temizleyerek cildinizi en iyi nemlendirme için hazırlar. Gül suyu, pH dengeleme özelliği sayesinde mükemmel bir toniktir. Cildinizdeki kirlerin giderilmesine yardımcı olur.



4. Cildinizi nemlendirir. Tonikler ile ilgili yaygın bir yanılgı, cildinizi kurutmalarıdır. Cilt için saf gül suyu gibi doğal ve yumuşak bileşenler kullandığınızda bu doğru değildir. Gül suyu, gözeneklerinize yerleşerek ve nemlendirme sağlayarak cildinizin tazelenmesine yardımcı olur.

5. Şişliği azaltır. Gül suyunun iltihap önleyici özelliği şişliklerinizi tedavi edebilir. Özellikle gözaltı şişlikleriniz ile baş etmenizi sağlar. Gül suyunu bir süre buzdolabında soğuttuktan sonra pamuğa sıkıp gözünüze yerleştirin. Birkaç dakika içerisinde şişliklerin aza indiğini gözlemleyeceksiniz.



6. Hassas ciltlerde kullanabilir. Gül suyu doğal ve hafif yapısıyla hassas ciltlilerinde kullanabileceği bir üründür. Kızarıklığı ve tahrişi hafifletir. Suyun en iyi yanı, yan etkisi olmamasıdır.



7. Yaşlanmayı yavaşlatır. Cildinizin güneşin zararlı ışınlarına maruz kalışı, içeriğinde sert kimyasalların olduğu ürünlerin kullanımı daha hızlı yaşlanmasını sağlar. Gül suyu yüksek antioksidan içeriği sayesinde cildinizi sağlıklı tutarak yaşlanmayla mücadele etmenize yardımcı olur.

8.Cildinizi yatıştırır. Egzama veya sedef hastalığı gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa, saf gül suyu size yardımcı olabilir. Suyun serinletici özelliği egzama gibi cilt rahatsızlıklarının neden olduğu tahrişi yatıştırır.



9. Cildinizi yeniler. Gül suyunu küçük bir sprey şişesine koyu. Çantanıza gül suyu dolu bir sprey şişesi taşımak, cildinizin gün boyu taze hissetmesini sağlamanın en iyi yoludur. Su sadece cildinizin nemli kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, cildinizin uzun süre taze ve esnek kalmasını sağlar.



10. Güneş yanıklarını yatıştırır. Gül suyu, güneş yanıklarını yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olur. Güneş koruyucunuzu unutursanız ve kötü bir yanma yaşarsanız, gül suyu iyileşme sürecini hızlandırabilir ve cildinizi yatıştırmaya yardımcı olabilir.

GÜL SUYUNUN AZ BİLİNEN FAYDALARI



- Kepeğe iyi gelir. Gül suyu ciltte kullanıldığı gibi saç ve saç diplerinde de oldukça kullanışlı bir üründür. Haftada iki gün saç tiplerine gül suyu ile masaj yapılırsa kepeklenme sorunu ortadan kaldıracaktır. Aynı şekilde duştan sonra saçlara gül suyu sürmek ve diplerine ile masaj yapmak saç köklerini besleyici bir özellik özelliğe sahiptir. Gül suyu saçları besleyerek saçlarda ki cansız ve mat görüntüyü engeller.

- Hafıza güçlendirme etkisi vardır. Özellikle aromaterapi yağlarından olan göz suyu ve yağı hafıza güçlendirici özelliğe sahiptir. Antiseptik özelliği sayesinde boğaz ve bademcik iltihaplanmalarında etkilidir. Saf gül suyu ile gargara yapmak boğaz ve bademcik iltihaplanmasına iyi gelir.

- Stresi engeller. Gülsuyunun stres önleyici yatıştırıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Ruhsal sıkıntılı dönemlerde gülsuyu koklanması stres seviyesini azaltacaktır.

- Ağrı kesici özelliği vardır. Gül suyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de ağrı kesici özelliğinin bulunmasıdır. Özellikle migren gibi şiddetli ağrılara gül suyu alın ve şakak bölgesine masaj yapmak oldukça etkili bir yöntemdir.

- Gıda sektöründe de oldukça fazla kullanılan gülsuyu özellikle güllaç, muhallebi, zerde gibi tatlılarda da kullanılır. Gül suyu A C ve E vitaminleri ile barındırdığı için oldukça faydalı bir besin olarak görülmektedir.



GÜL SUYU NASIL KULLANILIR?

Birçok sektörde kullanılabilen bir ürün olduğu için her sektörde kullanımı da farklıdır. Gül suyunun kullanımında özellikle 0 gülsuyu olması önemlidir. Katkı içermeyen gül suyu hemen her alanda kullanılabilir.



Cilde gül suyu kullanmak için bir pamuk yardımıyla tüm yüze uygulama yapmak gerekir. Böylece cilt hem temizlenirken, hem de tonik görevi görerek ciltte ki açık gözeneklerin kapatılması sağlanır.

Göz altı şişkinliklerini önlemek için pamuğa gül suyu damlatılarak göz altlarında 10-15 dakika kadar bir süre bekletilmesi yeterlidir.



Yemeklerde göz suyu kullanımı ise özellikle tatlı yapımında oldukça yaygındır. Sütlü tatlılarda 1 litre süte 2 yemek kaşığı gül suyu katmak hem aroma verecek hem de oldukça lezzetli bir tatlı olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda gülsuyunda bundan vitaminlerden de yararlanılacaktır.



Gül suyu cilt maskesi yapımlarında oldukça fazla kullanılan bir üründür. 5 çorba kaşığı gül suyu ile bir tatlı kaşığı gliserin karıştırılarak bir pamuk yardımıyla uygulanması yeterli olacaktır.