Gözde batma, kaşıntı, kızarıklık, yanma...



Eğer bu şikayetleri sık sık yaşıyorsanız nedeninin göz alerjisi olabildiğini belirten



Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Açıkalın, “Göz alerjilerini yaz aylarında fazla görüyoruz, güneş, alerji yapan etkenlerin başında geliyor. Havuza, denize giriyoruz. Havuzlarda klorun fazla olması göz alerjilerini tetikliyor” dedi.



Polen, evcil hayvan tüyü, toz ve dumanın da göz alerjisine yol açabildiğini ifade eden Doktor Banu Açıkalın, “Bol sıvı almalarını, güneş altında çok fazla kalmamalarını, güneş gözlüğü takmalarını, eğer sıkıntı çok fazlaysa bir göz uzmanına başvurmalarını ve tedavi almalarını öneriyoruz. Güneşin zararlı etkileri göz kapağı tümörleri, katarakt, sarı nokta hastalığı şeklinde ortaya çıkıyor. Bu hastalıklara güneşin sebebiyet verdiğini bilmeliyiz” şeklinde konuştu.



“ÇOCUKLARA MUTLAKA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKTIRIYORUZ”



Prof. Açıkalın, özellikle çocukları ve katarakt ameliyatı geçirenleri uyararak, “Çocuklar çok risk altında. Çocuklara mutlaka güneş gözlüğü taktırıyoruz. Çünkü onların göz mercekleri erişkinlere göre daha geçirgen. Katarkt ameliyatı geçirmiş ve gözüne yapay mercek takmış kişilere de mutlaka gözlük takmalarını öneriyoruz” dedi.