Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı sızısı nasıl geçer?

D vitamini için en iyi kaynak olan güneş, yaz mevsimlerinde yeryüzüne daha dik gelen ultraviyole (UV) ışınların olumsuz etkileri, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Özellikle Temmuz ve ağustos aylarında ışınların daha dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmak, özellikle açık tenli insanlarda ciltte alerji, kalıcı leke ve izlere, birinci hatta ikinci derece yanıklara neden olabilmektedir.

Uzmanlar güneşin altında 30 dakikanın üzerindeki sürelerde kalındığında güneş kremleri ve güneş gözlükleri kullanmak gerektiği konusunda uyarıyor.

GÜNEŞ YANIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş yanığının tipik bir belirtisi, genellikle her hareketle acı veren, kızarmış bir cilttir. Ek olarak cilt hafifçe şiş ve kaşıntılı da olabilir. Ciddi yanıklarda ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar da bulunabilir. Şiddetli ağrı veya kabarma varsa, doktora başvurmak gerekir.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?



Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler.



Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır.



Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur.



GÜNEŞ YANIĞINA YOĞURT SÜRMEYİN



Güneş yanığı için evde popüler olarak uygulanan yanık cilde yoğurt soğuk sürülmesi, soğuk olduğundan sadece acıyı hafifletebilir,fakat ciltte yanık nedeniyle oluşan iltihabi durumu iyileştirici bir etkisi yoktur.



Süt ürünlerindeki bakteriler enfeksiyonları tetikleyebildiğinden, yoğurt, peynir gibi besinleri cilde sürmekten kaçınmak gerekir. Cilde diş macunu sürmek de faydadan çok zarar getirecek bir uygulama olduğundan, asla yapılmaması gereken bir uygulamadır.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



• Hem UVA hem de UVB dalgalarına karşı geniş etkili koruyucu kremlerin olması çok önemlidir. Sadece UVB’yi bloke eden koruyucu kremler deride güneş yanığını engelledikleri için güneşte uzun süre kalınmasına olanak sağlayacak ve zararlı UVA ışınlarından da korumadıkları için faydadan çok zarar verecektir.



• Koruma faktörü en az 30 (SPF 30) olan bir ürün seçilmelidir.



• Cildi yağlı olanlar jel veya yağsız ve su bazlı ürünleri, cildi kuru olanlar krem bazlı ürünleri seçebilir. Vücut korumasında ise sprey ürünlerin kullanımı daha pratik olabilir. Suya dayanıklı ürünler, terleyince ve suda etkinliklerini daha uzun süre devam ettirebilir.



• Koruyucu kremin güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanması gerekir.



• Ürünün kutu üzerinde yazan faktör kadar koruyabilmesi için kalın tabaka olarak sürülmesi gerekir. Bu doz 2 mg/cm² olmalıdır. Çalışmalar genellikle bu miktarın dörtte biri kadar dozun kullanıldığını göstermektedir. Yüz, ense, kulak, kol ve bacakları korumak için gerekli koruyucu miktarı 2 çorba kaşığı kadar olmalıdır.



• Koruyucunun iki saatte bir tekrar sürülmesi gerekir.



• Güneşten koruyucu krem yüzme ve kurulanma sonrasında tekrar sürülmelidir.



• En önemlisi güneş koruyucular bize gereksiz bir güven vermemeli ve güneşte kalma süremizi arttırmamalıdır.



D VİTAMİNİ İÇİN 15 DAKİKA KREMSİZ GÜNEŞLENİN



Vücudumuza yeterli D vitamini almak için öğle saatlerinde kol ya da bacak bölgelerimizin bir kısmının 15-20 dakika kadar güneş ışını alması yeterli oluyor.

DEZENFEKTAN KULLANIMI SONRASI GÜNEŞE ÇIKMAK ZARARLI MI?