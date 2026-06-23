Güzelleşme isteği yarışa dönüştü. Testosteron ve protein tozu bağımlılığı hastalarında artış var

Türkiye dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Artık herkes daha güzel görünmek istiyor. Bu nedenle yalnızca estetik uygulamalar değil protein tozlarına, gıda takviyelerine ilgi artıyor hatta birçok kişi bunları bilinçsizce kullanıyor. Uzmanlar artık bu konuda bağımlılık tedavisine ihtiyaç duyan hasta görüyor.

Psikiyatr Prof. Dr. Asena Akdemir, ofisine bu amaç uğruna gelen hasta sayısının yüzde 100 artığına dikkat çekerek, “Testosteron, protein bağımlılığı yaşıyorlar. Amaç güzellikten çok yarış haline gelmeye başladı ve bağımlılıklarını bırakamıyorlar.” dedi.

Daha güzel görünme çabası yalnızca estetiğe ilgiyi artırmıyor. Protein tozları, sporcu içecekleri, gıda takviyeleri idealize vücut ölçülerine ulaşmak için bilinçsizce kullanılıyor.

“İNANILMAZ BİR HALE GELDİ”

Asena Akdemir, “Durum inanılmaz bir hale geldi. Protein tozu kullanımı hatta bunu geçtik testosteron gibi bir sürü hormonları kullanılıyor. Özellikle testosteron fazla kullanımı cinselliği etkiliyor ancak kullananlar bu durumu fark edemiyor ya da bu döngüden çıkamıyorlar.” sözleriyle bu konuda hastalarına bağımlılık tedavileri yaptığını söyledi.

ZAYIFLAMA İĞNELERİNE DİKKAT

Zayıflama iğnesi olarak bilinen ilaçlar da birçok kişi tarafından amacı dışında kullanılıyor.

“PEYNİR EKMEK GİBİ KULLANIYORLAR”

Akdemir, bu iğnenin aslında bir diyabet ilacı olduğunu ancak diyabet olup da bu ilacı kullananı görmediğini belirterek, “İğnenin fiyatı çok yüksek ama bir şekilde peynir ekmek gibi zayıflama amaçlı kullanılmaya başlandı. Bir sürü de tehlikesi var. Dikkat edilmesi gerekiyor.” uyarısında bulundu.

Uzmanlar özellikle sosyal medyanın etkisiyle beden algı bozukluklarının arttığını, daha küçük yaşlarda başladığını belirtiyor.