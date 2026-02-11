Hacamat, sülük, akupunktur... Bakanlık bünyesinde enstitü kuruldu, geleneksel tıp geliştirilecek

YETKİ VE SORUMLULUKLAR BELİRLENDİ

Söz konusu yönetmelikle birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) adı altında hacamat, sülük, homeopati ve fitoterapi gibi uygulamalar; sertifikasyondan ticarileştirmeye kadar geniş bir alanda desteklenebilecek.

Yeni kurulan enstitüye GETAT alanında teşhis ve tedavi standartları belirleme, eğitim ve sertifikasyon programlarını organize etme, insan kaynağı yetiştirme ve geliştirilen ürünleri ticari değere dönüştürme, AR-GE çalışmaları gibi yetkiler verildi.

Enstitü; kamu ve özel sektörle ortak çalışmalar yürütebilecek, laboratuvar ve Ar-Ge altyapılarını kullanabilecek ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.