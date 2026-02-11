Hacamat, sülük, akupunktur... Bakanlık bünyesinde enstitü kuruldu, geleneksel tıp geliştirilecek
Hacamat, sülük uygulaması, fitoterapi gibi geleneksel tıp uygulamalarının geliştirilmesi için bakanlık bünyesinde enstitü kuruldu. Yeni yapıyla birlikte bu uygulamaların araştırılması, geliştirilmesi desteklenecek.
Hacamat, sülük, akupunktur, fitoterapi…
Alternatif veya geleneksel tıp uygulamaları ve bu yöntemlerin geliştirilmesi artık resmileşen yapısıyla birlikte Sağlık Bakanlığınca desteklenecek. Bakanlık bünyesinde kurulan Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü (TÜGET) bu uygulamaların sağlığa etkisini, tedaviye katkısını, hangi uygulamanın hangi hastalıklara iyi gelebileceğine yönelik araştırmalar yapacak.
Akupunktur, vücudun belirli noktalarına çok ince iğneler batırılarak uygulanır. amaç vücuttaki enerji akışını (Qi) dengelemek ve bazı sağlık sorunlarının hafiflemesine yardımcı olmaktır.
YETKİ VE SORUMLULUKLAR BELİRLENDİ
Söz konusu yönetmelikle birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) adı altında hacamat, sülük, homeopati ve fitoterapi gibi uygulamalar; sertifikasyondan ticarileştirmeye kadar geniş bir alanda desteklenebilecek.
Yeni kurulan enstitüye GETAT alanında teşhis ve tedavi standartları belirleme, eğitim ve sertifikasyon programlarını organize etme, insan kaynağı yetiştirme ve geliştirilen ürünleri ticari değere dönüştürme, AR-GE çalışmaları gibi yetkiler verildi.
Enstitü; kamu ve özel sektörle ortak çalışmalar yürütebilecek, laboratuvar ve Ar-Ge altyapılarını kullanabilecek ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.
Fitoterapi, hastalıkların önlenmesi veya destekleyici tedavisinde tıbbi bitkilerin ve bitki özlerinin bilimsel yöntemlerle kullanılmasıdır. Kelime anlamı olarak “bitkilerle tedavi” demektir. Çay, kapsül, damla, krem ya da ekstrakt şeklinde uygulanabilir.
HACAMAT NEDİR?
Cilt üzerine vakumlu kupalar yerleştirilerek yapılan geleneksel bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. “Kupa terapisi” veya “ıslak kupa” olarak da adlandırılıyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında yer alır ve Türkiye’de belirli kurallar çerçevesinde uygulanması gerekir.
ŞİFA ARARKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!
Özellikle sosyal medyada zaman zaman furya haline gelen bu yöntemlere karşı, uzmanlar uyarıyor. Merdivenaltı yöntemlerle yapılan işlemler enfeksiyonlarla beraber çeşitli hastalıklara neden olabilir.