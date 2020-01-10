Hacettepe Üniversitesi’nden yerli ilaç projesi

Yeni yılın 2019'u aratmayacak kadar başarılı geçmesinin hedeflendiğini, bu doğrultuda önemli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Haluk Özen, Türkiye'nin sağlık alanında Hacettepe Üniversitesi'nden bir beklentisi olduğuna dikkati çekerek, “11. Kalkınma Planı'nda denilir ki, Türkiye'nin dış ticaret dengesini en çok bozan sektörlerin başında sağlık sektörü gelir. Bunun sebebi, ilaç, aşı ve tıbbi cihaz ithalatadır. Bunlar yaklaşık 12 milyar dolar bir ithalata denk gelmektedir" diye konuştu.



Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir devlet üniversitesi olan Hacettepe Üniversitesi'nden beklentisinin olduğunu vurgulayan Rektör şunları söyledi:



"Sağlık alanında bu kadar başarılı olan bir üniversitenin aslında akademik başarılarının yanı sıra artık ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretiminde ürüne yönelik araştırmalar yapması bekleniyor. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Hacettepe Üniversitesi'ndeki paradigmaları değiştirmeyi planlıyoruz. Üniversitelerin bilimsel yayın çıktılarına bakıldığında biz, uluslararası sıralama kuruluşu olan Times Higher Education'da (THE), tıp ve sağlık alanında 2018 yılında 400-500, 2019'da 300-400 ve 2020 yılında 250-300 arasındayız. Bilimsel yayında müthiş bir yükseliş trendidir. Bu bilimsel yayınları aynen ve daha da ilerleterek geliştirmenin yanında artık ürüne yönelik çalışmaya da başlamak zorundayız."



"SAĞLIK BAKANLIĞI ILE GÖRÜŞMELERI BAŞLATTIK"



Bunun Türkiye için çok önemli bir gereksinim olduğunu ifade eden Özen, Hacettepe Üniversitesi olarak hazır olduklarını söyledi, "11. Kalkınma Planı'nda yer alan dış ticaret farklılığı nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Hacettepe Üniversitesi olarak ürüne yönelik projeler geliştirmek ve birlikte Sağlık Vadisi, Sağlık Teknokent'i kurmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile görüşmeleri başlattık" ifadelerini kullandı.



"Üniversitemizin Teknokent'inin bu amaç için kullanılabilecek çok büyük bir arazisini de bu iş için seferber etmeye hazırız" diyen Özen şunları kaydetti:



"Hacettepe Üniversitesi'nin tıp, sağlık ve fen, mühendislik alanlarındaki yetişmiş insan gücü önemlidir ve biz onu da seferber edeceğiz. Kanser ilacı üretmek, nadir hastalıklar için bir formülasyon geliştirmek ve tıbbi sensör üretmek için TÜBİTAK'a proje sunduk. Bu bilgi birikimi ve arkasındaki teorik bilgi birikimiyle yeni paradigma, yani ülkemizin en çok ihtiyacı olan ve ithalatta ciddi sıkıntıya sokan alanda devletimizin 2023 hedeflerini yakalaması için bir nebze katkıda bulunmaya hazırız."