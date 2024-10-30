Hafta sonu egzersiz yapmak zihinsel gerileme riskini azaltıyor

British Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, sadece hafta sonları egzersiz yapmanın, hafta boyunca egzersiz yapmak kadar zihinsel gerilemeyi yavaşlatmada faydalı olabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar, haftada bir veya iki kez egzersiz yapan kişilerin zihinsel gerileme riskinin ortalama yüzde 15, daha sık egzersiz yapan kişilerde ise yüzde 10 azaldığını ifade etti.

Yaş, sigara kullanımı, uyku süresi, beslenme ve alkol tüketimi gibi sonuçları etkileyebilecek faktörleri göz önünde bulundurarak, her iki egzersiz şeklinin de benzer etkilere sahip olduğu belirtildi.



Uzmanlar, egzersizin beyin fonksiyonlarını desteklediğini ve ruh halini iyileştirdiğini, bu nedenle zihinsel sağlığı korumak için düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çalışma, egzersizin sürekliliğinin yanı sıra, türünün de önemli olduğunu öne sürerek, farklı fiziksel aktivitelerin çeşitli zihinsel faydalar sağlayabileceğine dikkat çekti.