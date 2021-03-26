Hafta sonu yasak var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? (27-28 Mart için belirlenen kısıtlamalar)

26.03.2021 - 11:39 | Son Güncelleme : 26.03.2021 - 12:01
Mart ayının il gününde yapılan Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte normalleşme süreci için başlamış oldu. 81 İl, düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olmak üzere harita üzerinde belirlendi.
Risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde bazı yasaklar esnetildi. Yüksek riskli illerde ise kısmen yasaklar esnetildi fakat çok yüksek riskli illerde yasaklar uygulanmaya devam ediyor.
Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde devam ediyor.
Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam edicek.
Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasında ve cumartesi 21.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Kısıtlamanın olduğu pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.
"MASKE KULLANIMI KALICI OLABİLİR"