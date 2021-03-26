Hafta sonu yasak var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? (27-28 Mart için belirlenen kısıtlamalar)

Mart ayının il gününde yapılan Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte normalleşme süreci için başlamış oldu. 81 İl, düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olmak üzere harita üzerinde belirlendi.

Risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde bazı yasaklar esnetildi. Yüksek riskli illerde ise kısmen yasaklar esnetildi fakat çok yüksek riskli illerde yasaklar uygulanmaya devam ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde devam ediyor.



Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam edicek.



Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasında ve cumartesi 21.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTASONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?



Kısıtlamanın olduğu pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI PAZAR GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceği bildirilirken, turuncu renkle gösterilen "yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 19 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında hizmet vericek.Kamunun çalışma saatleri ise tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir.

20-26 ŞUBAT İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.



ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.



YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.



ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

"MASKE KULLANIMI KALICI OLABİLİR"

