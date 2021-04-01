Hafta sonu yasak var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? (3-4 Nisan için belirlenen kısıtlamalar)

Kabine Toplantısı sonrası Covid-19 risk haritasının güncellenen hali açıklandı.

Yenilenen haritada çok yüksek riskli kategorideki il sayısının 58'e yükselmesiyle kısıtlamalarda da değişikliğe gidildi.

Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde devam ediyor.



Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

Yüksek riskli illerde kısıtlamalar Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-Pazartesi 05.00 saatlerinde uygulanacak



Çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.



HAFTASONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve/veya pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceği bildirilirken, kırmızı renkle gösterilen "çok yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar günü devam edecek.Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 19 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.Halı saha ve havuz gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında hizmet verecek.Kamunun çalışma saatleri ise tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir.

20-26 MART İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Şırnak



ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): , Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Uşak.



YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa.



ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

"MASKE KULLANIMI KALICI OLABİLİR"

