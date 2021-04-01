Hafta sonu yasak var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? (3-4 Nisan için belirlenen kısıtlamalar)

01.04.2021 - 09:39
Kabine Toplantısı sonrası Covid-19 risk haritasının güncellenen hali açıklandı.
Yenilenen haritada çok yüksek riskli kategorideki il sayısının 58'e yükselmesiyle kısıtlamalarda da değişikliğe gidildi.
Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.
Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde devam ediyor.
Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.
Yüksek riskli illerde kısıtlamalar Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-Pazartesi 05.00 saatlerinde uygulanacak
Çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve/veya pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Şırnak
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): , Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Uşak.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.
"MASKE KULLANIMI KALICI OLABİLİR"