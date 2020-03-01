“Haftada 6 bin kadın HIV ile enfekte oluyor”

UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) 2020 Sıfır Ayrımcılık Raporuna göre, dünya genelinde 15 yaş ve üzeri 18.8 milyon kadın HIV ile yaşıyor. Rakam; bu yaş gurubunda HIV ile yaşayan kişilerin %52’sini oluşturuyor. Günde 860 kadın ve kız çocuğunun HIV ile enfekte olduğunu belirten UNAIDS’ın, 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Gününün bu yılki teması ise “HIV ile yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına sıfır ayrımcılık.”



Cinsiyet eşitsizliği, şiddet, fakirlik ve güvende olmama gibi durumların yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada HIV riskini, tüm marjinalize edilmiş ve dışlanmış gruplar ama özellikle kadınlar ve kız çocukları için arttığını söyleyen Pozitif-İz Derneği Başkanı Çiğdem Şimşek, kadınların HIV enfeksiyonuna karşı en savunmasız gruplardan biri olma nedenlerini, “Kadınlara HIV geçişi, pek çok faktörden ötürü erkeklerden daha kolay olmaktadır. Gerek fizyolojik sebepler gerekse sosyo-ekonomik eşitsizlikler, tüm dünyada HIV ile yaşayan kadınların sayısını hızla arttırmaktadır” şeklinde özetledi.



KADINLAR HIV’İ BİLMİYOR



Bu nedenle kadınların ve kız çocuklarının bilinçlendirme çalışmalarında öncelik verilmesi gereken grupların başında geldiğini aktaran Şimşek, “Sağlık Bakanlığı’nın Haziran 2019 resmi rakamları, HIV vakalarının %20,02’sini kadınların oluşturduğunu göstermektedir. Kadın vakaların %90’ından fazlası HIV’e bağlı fırsatçı enfeksiyonlar ya da farklı sağlık problemleri sebepli hastaneye gittiklerinde yapılan konsültasyonlar sonucu tanılarını öğrenmektedir. Bu durum, kadınların HIV’i bilmediklerini, kendilerini risk altında görmediklerini ve bilinçli olarak düzenli test yaptırmadıklarını göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.



TEDAVİYE ERİŞEMEYEN HIV POZİTİF HAMİLENİN BEBEĞİ DE RİSK ALTINDA



HIV hakkında kadınlara yönelik yapılan ve yapılacak bilinçlendirme çalışmaları, özellikle doğurganlık çağındaki kadınların bebeklerine HIV geçişini önlemek adına büyük önem taşıyor. Çünkü hamile olup HIV tanısını henüz bilmeyen, dolayısıyla tedavi almayan kadınların bebekleri de risk altında.



UNAIDS 2020 Sıfır Ayrımcılık Raporuna göre, dünyada HIV ile yaşayan kadınların yaklaşık %82’si HIV için antiretroviral tedaviye erişebiliyor. Kadınların tedaviye erişimleri doğacak çocuklarına HIV bulaşmasını engelliyor.



AYRIMCILIKLA MÜCADELE İÇİN NELER YAPILMALI?



“Unutmayalım ki, HIV’e ve HIV ile yaşayanlara karşı ayrımcılıkları engelleyemezsek, HIV yayılımını da durduramayız” diyen Pozitif-İz Derneği Başkanı Çiğdem Şimşek’in verdiği bilgiye göre, UNAIDS 2020 Sıfır Ayrımcılık Raporunda, kadınların uğradıkları ayrımcılığa karşı alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar ise şöyle sıralanıyor:



- Politik hayatta eşit haklar, imkanlar ve çalışma olanakları.

- İnsan hakları ve kanunlarının uygulanması.

- Ekonomik adaletin garanti altına alınması.

- Cinsiyet temelli suçların sonlandırılması.

- Önyargılar ve engeller olmadan sağlık hizmetlerine ulaşım.

- Ücretsiz ilk ve orta eğitime erişim olanağı sağlanması.



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