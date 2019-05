Obezite tedavisinde mevcut ilaçlara göre çok daha yüksek oranda sağlıklı kilo kaybı sağlayan ve her gün yerine haftada bir enjeksiyon şeklinde yapılan yeni ürün geliştirildi.



İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde, dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu olan obezite tedavisine ilişkin yeni tedavi seçenekleri ve yürütülen bilimsel çalışma sonuçları özel oturumda ele alındı.



Obezite tedavisinde kullanılan ve yeni geliştirilen ilaç çalışmalarının sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Novo Nordisk Obezite Araştırma Terapötik Alan Başkanı ve Kurumsal Başkan Yardımcısı Dr. Mads Tang-Christensen, obezitenin dünya genelinde her geçen gün artan bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.



Dünya genelinde obezite oranlarının 1980'den bu yana iki misli arttığını ve 600 milyondan fazla kişinin obez olarak sınıflandırıldığını ifade eden Christensen, "Veriler, obezitenin yol açtığı eşzamanlı hastalıklara bağlı olarak dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında beşinci sırada olduğunu göstermektedir" dedi.



Obezite ile mücadelede yeterli fiziksel aktivitenin, doğru beslenme alışkanlığı geliştirilmesinin çok önem taşıdığının altını çizen Christensen, davranış değişikliğine gidilerek bunun yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.



Bilimsel kanıtı olmayan ve içeriğinin ne olduğu bilinmeyen bitkisel ürünlerin kullanımından kesinlikle kaçınılması gerektiğinin de altını çizen Christensen, mutlaka tedavinin hekim bilgisi dahilinde medikal seçeneklerle gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.



"DOĞRUDAN OBEZİTE TEDAVİSİNDE KULLANILACAK"



Obezitede etkin medikal tedavi geliştirilmesine yönelik önemli bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Christensen, bu kapsamda üzerinde çalışılan yeni bir ürüne ilişkin önemli sonuçlar elde edildiğini anlattı.



Diyabet tedavisi için geliştirilen ancak kilo kaybı da sağladığı için obezite tedavisinde 2 yıldır kullanılan ilaçtan olumlu sonuçlar elde edildiğini belirten Christensen, sağlıklı kilo kaybında daha etkili olan ve doğrudan obezitede kullanılacak yeni bir ürün geliştirildiğini söyledi.



Yürütülen yeni ilaç araştırmasında önemli bir aşamaya gelindiğini anlatan Christensen, "Faz iki sonuçları tamamlandı ve faz 3 çalışmasına başlandı. Elde edilen veriler son derece umut verici." diye konuştu.



Çalışma sonuçlarına göre, obezitesi bulunan kişilerde mevcut medikal ürünlere göre sağlıklı kilo kaybı oranının çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Christensen, "Çalışma ile obezitesi bulunan kişilerde 52 hafta içinde yüzde 10'dan fazla kilo kaybı elde edildi. Hatta yaklaşık yüzde 15-16 kilo kaybına ulaşıldı. Şu anki veriler oldukça başarılı ancak sonuçların tutarlı olup olmadığını görmek için daha fazla bir hasta grubu üzerinde çalışmalar yürütülecek." bilgisini verdi.



"ENJEKSİYON ŞEKLİNDE YAPILACAK"



Dr. Christensen, yeni ilacın da daha önceki medikal ilaç gibi enjeksiyon yöntemiyle uygulandığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Yeni ilaç, doğrudan obezite tedavisinde kullanılacak. Ürününün kullanıma girmesiyle birlikte obezitesi bulunan kişilerde çok taha fazla sağlıklı kilo kaybı elde edilecek. Diğer ürünlerde enjeksiyon her gün yapılırken artık yeni ürünün haftada bir kullanılması yeterli olacak. Yani yeni ilaç, hem etkinlik hem de kullanışlılık açısından farklı olacak."



Christensen, tüm aşamaların tamamlanmasının ardından ürünün 2021'in sonunda kullanıma girmesinin öngörüldüğünü söyledi.



Öte yandan Christensen, insülin tedavisinde enjeksiyon yerine hap formu üzerinde yürütülen çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

VİDEO: OBEZİTE NASIL ÖNLENİR?