Halil Bağıban: Battalgazi Devlet Hastanesi, Malatya’ya büyük değer kattı

Hastanenin imkân ve tasarım bakımından yüksek standartlara sahip olduğuna değinen ve poliklinik servislerinin kapasitesi hakkında detaylı bilgi veren Gürbağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban “Gürbağ Group olarak inşa etmekten gurur duyduğumuz hastane hem altyapı hem de mimari olarak Malatya Battalgazi’ye değer kattı. En önemlisi de son deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde inşa edilen hastane, güvenliğin ön planda olduğu bir yapı oldu. Yapımında görev aldığımız hastanemizde 60 poliklinik bulunuyor ve şu anda aktif olarak 50 polikliniğimiz de hizmet veriyor. Poliklinikler hastaların mahremiyet esaslarına uygun bir şekilde inşa edildi. Hem poliklinikler hem de hastane koridorları oldukça geniş tutularak hasta yığılmaları önlenmiş oldu, dolayısıyla da hastalar için ferah bir ortam sağlamış olundu.” dedi.

Gürbağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban

BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ HİZMET KALİTESİNDE ÇITAYI YUKARI TAŞIDI



Toplam 60 bin metrekare kapalı inşaat alanına yapılan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin 2 bloktan oluştuğunu aktaran Halil Bağıban “Nitelikli hasta odaları, son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, konforlu, modern poliklinikleri, yüksek standartlardaki ameliyathaneleri ile ilçedeki sağlık sorunlarına çözüm olacak Battalgazi Devlet Hastanesi, hizmet kalitesinde de çıtayı yukarı taşıyor.



104'ü tek yataklı, 80'i iki yataklı olmak üzere toplam 184 nitelikli hasta odası,



12 ameliyathanesi, 90 polikliniği ile hizmet veriyor. 36 yoğun bakım yatağının bulunduğu hastane; 5 diyaliz ünitesi, 10 palyatif servis ve 2 yanık ünitesi ile hizmete girdi. Acil serviste ise 8 poliklinik yer alıyor.



Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Sağlık Bakanımız tarafından açılışı yapılan hastanemizin tüm Malatya halkına hayırlı olmasını diliyor, yapımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi

DEPREME DAYANIKLI SON SİSTEM



Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temeline Gürbağ Group tarafından 222 adet deprem izolatörü yerleştirildi. Deprem izolatörleri, olası bir afet durumunda, sağlık tesisi içindeki cihazlarda ve donanımlarda oluşabilecek hasarları önlüyor. Böylece hastane deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerine devam edebiliyor.

GÜRBAĞ, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ ARASINDA YER ALDI



Dünya inşaat sektörüne yönelik en köklü ve saygın değerlendirme olan ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2022 yılı listesinde yer alan Gürbağ Group, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasının seçildiği ENR listesinde 2013 yılından itibaren yer almaya başladı ve bu başarısını 2022 yılı dahil devam ettirdi. Halil Bağıban, bu vesile ile hem yurt içi hem yurt dışı yatırımlarının devam edeceğini belirterek "Gürbağ Grup olarak her türlü inşaat faaliyetinde küresel kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna, iş görenlerin sağlığına büyük önem verirken; bu konuda da uluslararası norm ve standartları bünyesinde uygulayarak, dünya ile aynı dili konuşmak amacıyla küresel kalite zinciri içerisinde yerimizi almak istiyoruz. ENR listesinde Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından biri olma başarısını sürdürmek ve daha iyi konumlara gelmeyi hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.