Hamileler ve anneler için corona virüs önlemleri

Dünya Sağlık Örgütü, hamile kadınları corono virüs konusunda bilgilendirdi. Örgütün verdiği bilgiye göre, virüsün hamile kadınlara etkisine ilişkin çalışmalar sürüyor.



Bilgiler sınırlı olmakla birlikte, mevcut bilgiler hamilelerin diğer insanlarla aynı oranda risk grubunda olduğunu gösteriyor. Hamile kadınlar, virüsten korunma için de genel önlemleri uygulayabilirler, ayrıca bir önleme gerek duyulmuyor, el temizliği, insanlarla temas konusunda dikkatli olmaları yeterli.



- Örgüt, corona virüs belirtileri gösteren hamile kadınlarla test yapılabileceğini, test gerekirse öncelik verilmesini önerdi.



- Annenin karnındaki bebeğe virüsü geçirip geçiremeyeceği bilinmiyor. Ancak, karın sıvısı ve anne sütünden alınan örneklerde virüs bulunmuş değil.

HABERE GİT: CORONA VİRÜSTEN KORUNMA REHBERİ



- Örgüt, corona virüs taşıyan annenin bebeğini emzirebileceğini bildiriyor. Emzirme sırasında, maske takılması, bebeğe dokunma öncesi ellerin yıkanması öneriliyor.



- Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs taşıyan annenin yeni doğan bebeğiyle temasını riskli bulmuyor.



ÇOCUKLARA CORONA VİRÜS NASIL ANLATILMALI?