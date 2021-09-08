Hamilelik belirtileri nelerdir? (Hafta hafta hamilelik semptomları)

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Hamilelik, çeşitli belirtilerle kendini göstermeye başlar. Fakat kesin sonuca gebelik testi (ovulasyon testi) yaptırıldıktan sonra ulaşılır.

Evde hamilelik testi (idrar testi) veya hamilelik kan testi ile gebeliğin oluşup oluşmadığı öğrenilebilmektedir. Evde yapılabilen hamilelik testi, küçük bir test şeridine idrar yapmayı ve ardından sonuç penceresinde bir sembolün görünmesini beklemeyi içerir.

En şüphe uyandıran hamilelik belirtisi adet (regl) döneminde adet görmemektir. Ancak bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi de hamileliğin belirtileri arasındadır.

Bunun dışında gebeliğin yeni oluştuğu dönemde de kadınların vücudunda bazı değişiklikler meydana gelir. Pek çok kadın bu dönemde hamile olduğunu tahmin edebilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Adet gecikmesi olduktan sonra ancak hamilelik belirtileri başlasa da birçok anne adayında gebelik belirtilerinin başlaması biraz daha ileri zamanda yaklaşık gebelik 6-7 haftalık olduğunda olur.

HAMİLELİKTE 1. VE 4. HAFTA ARASI

Düzenli adet gören kadınlarda yumurta çatlaması, adet gördükleri ilk günden 13-14 gün sonra meydana gelir. Bu dönemde çatlamış yumurta, kadının tüplerinden birinde, 24 saat içinde sperm ile buluşursa döllenme gerçekleşir ve embriyo oluşur.



İnsan gelişimindeki ilk hücre olan embriyonun hızlıca çoğalması başlar ve döllenmeden yaklaşık 3-4 gün sonra embriyo rahim içine yerleşir. Bu da ilk adet gününden 16-17 gün sonrasına karşılık gelir.

Bu dönemde kadınların dörtte birinde hafif kramplar görülebilir. Lekelenme tarzı kanamalar meydana gelebilir.

HAMİLELİKTE 4. VE 6. HAFTA ARASI

Adet gecikmesi

Kadınlarda en sık bilinen ve gebelik şüphesine yol açan bir durumdur. Adet olmayı beklediğiniz günlerde idrarda yapılan gebelik testleri oldukça duyarlıdır. Gebeliğin rahime yerleşmesinden 8 gün sonra gebeliği saptayabilir. Ancak çoğunlukla kesin tanı kanda yapılan gebelik testi ile veya ultrasonografi ile konulur.



Memelerde değişik

Meme değişiklikleri gebeliğin 4. ile 6. haftası arasında başlayabilir. Memelerde değişiklik olmasının nedeni oluşan gebeliğe bağlı olarak vücutta salgılanmaya başlayan hormonlardır.

Sık idrara çıkma ve idrar kaçırma



Gebelik boyunca kalbiniz normalden daha fazla kan pompalamaya başlar. Bu durum da böbreklere gelen kan akımını arttırmakta ve sık idrara çıkmaya neden olur.

Bulantı ve kusma

Bulantı ve kusma genellikle gebeliğin 4. ile 6. haftaları arasında başlar. Sekizinci gebelik haftasına kadar şiddeti artmakta ve sonrasında yavaş yavaş şiddeti azalır. Ancak bazı kadınlarda şiddetli bulantı ve kusmalar olmakta ve gebeliklerinin ilk yarısına kadar sürebilir. Bu durumda nadiren de olsa hastaneye yatarak tedavi almaları gerekebilir.

Şişkinlik hissi ve kabızlık

Gebeliğin erken dönemlerinden itibaren şişkinlik hissi artan hormonlara bağlı olarak görülebilir. Gebelikte sindirim sistemi daha yavaş çalıştığı için midede şişlik ve kabızlık görülmesi mümkündür.

HAMİLELİKTE 6. VE 12. HAFTA ARASI

Vücut ısısının artması

Normalden yarım derece artmış vücut ısısı da gebeliğin erken bulgularındandır.

Duygusal dalgalanmalar



Gebelikte yükselen östrojen ve progesteron hormonuna bağlı olarak gebe kadınlarda duygusal dalgalanmalar olabilmektedir. Bu dönemde depresyon, anksiyete (endişe), aşırı hassasiyet çok görülmektedir.

Koku hassasiyeti

Gebeliğin erken dönemlerinde koku hassasiyeti ve bazı kokulardan rahatsız olma durumu olabilir. Bu durumun tam olarak nasıl olduğu bilinmemekte ancak gebelik bulantı ve kusmalarına sıklıkla eşlik etmektedir.



Midede yanma ve mide ekşimesi

Gebelikte salgılanan hormonlar mide ile yemek borusu arasında yer alan valve (kapakçık) üzerinde gevşetici yönde etkide bulunur. Bu gevşeme sonrasında midede yanma ve mide ekşimesi (reflü) riski gebelikte ne yazık ki artar.



Yüzde gebelik ışıldaması ve akne



Artmış kan hacmi ve hormonların etkisi gebe kadınların yüzlerinde bir canlılık, pembelik oluşturabilir. Ayrıca öncesinden aknesi (sivilce) olan kadınlarda salgılanan hormonlara bağlı olarak aknelerinde artma görülebilir.

HAMİLELİKTE SON HAFTALAR

Düzensiz sancıların şiddetinde ve vajinal akıntıda artma gözlemlenebilir. Eğer bu akıntıyla beraber hafif kan noktacıkları da görülüyorsa doğuma kısa bir zaman kaldı demektir.

Bu dönemde gece uyumak oldukça zorlaşır. Göbeğin büyüklüğü, gündüz yorulmalar ve sancıların artması göz önünde bulundurulursa birkaç saat uykuya muhtaç kalınan geceler olabilir.

Bebeğin hareketi, günü gününe takip edilmesi gerekir. Doktora gidildiğinde bu hareketlerden ve eğer varsa değişikliklerden bahsedilebilir. Büyüdüğü ve rahime sığmakta zorlandığı için eskisi kadar aktif olmayabilir.



Uyurken çok derin rüyalar görülebilir. Bu dönemlerde rahatlatıcı şeyler düşünerek uyumaya, hamilelik yogası gibi dinlendirici hareketler yorulmadan evde yapmaya çalışılabilir.

Doğumun tam olarak ne zaman başlayacağını bilmek pek mümkün değildir. Vücut, doğumdan 1 ay kadar önce kendini bu olay için hazırlamaya başlar. Belirtiler doğum gününe yaklaştıkça kendini gösterir.

HAMİLELİKTE STRES BEBEĞİN CİNSİYETİNİ ETKİLER Mİ?

