Gebelikte artan aşırı kilolar bel ağrılarına neden oluyor. Aşırı kilonun, disklere baskı yaparak bel fıtığı belirtilerine benzer şikayetlere yol açtığını belirten Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Şıldır, hamilelikte görülen bel fıtığıyla ilgili sık sorulan soruları şöyle yanıtlıyor:



Hamilelikte bel fıtığı neden oluşur?



Bel omurgası arasında bulunan disklerin hasar görmesiyle birlikte sinirler sıkışır ve bel fıtığı ortaya çıkar. Geçmeyen ve bazı dönemlerde bacağa vuran ağrıların sebebi bel fıtığıdır. Bel fıtığının ana oyuncularından biri olan diskler esnek bir yapıda olduğundan ne kadar çok yük binerse o kadar çok deformasyona uğrar. Hızlı kilo alımının yaşandığı gebelikte diskler, bu ağrıları dengeli bir şekilde iki bacağa aktarır. Ancak bu dengeyi bozacak etmenler, disklere binen ağırlığın artmasına yol açarak fıtığı meydana getirir.



Gebelikte bel fıtığının belirtileri nelerdir?



· Bel ağrısı,

· Bacak ağrısı,

· Bacakta uyuşma,

· Bacaklarda güçsüzlük,



İleri dereceli bel fıtığında ise;



· İdrar kaçırma,

· Büyük tuvaletini yapmakta zorlanma,

· Kaslarda güçsüzlük.



Bebek için bir zararı var mı?



Gebe bir kadının bel fıtığı olması bebek için herhangi bir şikayet oluşturmaz. Anne karnında beslenme ve gelişimine devam eden bebekten ziyade anne için daha zordur. Çünkü bel fıtığı çok şiddetli ağrılara yol açabilir. Ağrı ve diğer şikayetleri azaltmak için bazı ilaçların hamilelik döneminde kullanılmaması anne adayına zor bir hamilelik yaşatabilir.



İlaç kullanmak bebeğe zarar verir mi?



Anne ile bebek arasındaki en önemli bağ plasentadır. Dolayısıyla anne adayının bel fıtığı sebebiyle ağrı kesici veya diğer ilaçları kullanması, plasenta yoluyla bebeğe geçmesine yol açar. Bu durum ise bebeğin gelişimini olumsuz anlamda etkileyebilir. Bebeğin yeni yeni gelişmekte olan beyin, akciğer gibi organlarına zarar verebilir.



Hamilelikte bel fıtığı nasıl tedavi edilir?



Hamilelikte bel fıtığı tedavisinde ilk başvurulan yöntemlerin başında hafif ağrı kesiciler ve fizik tedavi gelmektedir. Bunun yanı sıra steroid enjeksiyonu da bel fıtığı tedavisinde tercih edilen yöntemler arasındadır. Ancak hamilelik sırasında bel fıtığı ameliyatı önerilmez, sadece çok acil durumlarda başvurulur.



Bel fıtığı olan hamileler nelere dikkat etmeli?



· Uzun süre hareketsiz kalınmamalı, spor yapılmalı.

· Yürüyüş ya da yüzmeye gidilmeli.

· Ağır kaldırmaktan uzak durulmalı.

· Çok yüksek yerlere uzanmaya çalışılmamalı.

· Çok yumuşak ve derin koltuklarda oturulmamalı.

· Yatarken aşırı yumuşak yastıklar tercih edilmemeli.

· Az topuklu, ortopedik bir ayakkabı tercih edilmeli.

· Ani hareketlerden kaçınılmalı.

· En önemlisi de aşırı kilo almaktan kaçınılmalı.



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