Hashimoto tiroiditi neden olur? (Bağışıklık sistemi tiroide neden saldırır?)

Bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına karşı savaş açtığı hastalıklara otoimmun hastalıklar deniyor. Hashimoto tiroiditi de bu hastalıklardan biri.



Tiroid bezi yetmezliğinin en önemli nedeni Hashimoto tipi tiroid bezi iltihabıdır. Hastalıkta tiroid bezine karşı savaşan bağışıklık sistemi; tiroid bezini yok etmek için çok miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroid bezine bağlanarak tiroid hücrelerini harap ederler. Bu arada tiroid bezinde birçok iltihap hücresi birikir. İltihap sonucu tiroid hücreleri tahrip olarak azalınca da bez küçülür ve hormon yapacak hücre kalmaz ve sonunda tiroid hormon yetmezliği ortaya çıkar. Bu hastalarda yıllar içinde tiroid bezi gittikçe küçülür.



HASHİMOTO HASTALARININ % 95’İ KADIN



Uzm. Dr. Funda Orakdöğen, hastalığın toplumun % 2’sinde görüldüğünü, tüm yaşlarda ortaya çıksa da 30-50 yaş arasında sık olduıunu söylüyor. Hastalığın erken dönemlerde genellikle bir şikayete neden olmadığını, check-up tetkikleri veya rutin sağlık taramalarında tesadüfen tespit edildiğini aktaran Dr. Orakdöğen, tiroid yetmezliğinde görülen şikayetleri şöyle aktarıyor:



· Orta derecede kilo alımı (5-7 kg),

· Soğuğa karşı hassasiyet artışı,

· Kolayca yorulma, yavaşlamış hareketler

· Düzensiz ve ağır adet dönemleri,

· Genç kadınlarda hamile kalmada zorlanma,

· Cinsel isteksizlik,

· Memeden süt gelme,

· Kuru cilt ve kabarık yüz,

· Saç kaybı ve kaş incelmesi,

· Ses kısıklığı,

· Depresyon, unutkanlık

· Uyku apnesi ve gün içinde uyuklama,

· Kabızlık,

· Yavaş kalp atışları,

· Kolesterol seviyesinde artış.



Yaş ilerledikçe Hashimoto’lu hastalarda tiroid bezi yetmezliğinin sıklığı arttığını belirten ve “Hashimoto’lu hastalarda lastik sertliğinde bir guatr vardır. Çok nadiren tiroid bezi sert olabilir. Tiroid bezinde ağrı veya hassasiyet yoktur” diyen Uzman, tanıda muayene, tiroid hormon testleri, tiroid bezi ultrasonu ve gerekirse sintigrafi yönteminin kullandığını belirterek tedavi yöntemi hakkında ise şunları söylüyor:



İLAÇ TEDAVİSİ DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI



“Tiroid dokusundaki tahribatı önlemeye yönelik bir uygulama günümüzde yoktur. Amaç tiroid hormonu vererek, bunun eksikliğine bağlı bulguları ortadan kaldırmaktır. Ancak bu basitçe her gün bir tablet hormon ilacı almak şeklinde olmayıp, her hastanın yaşına aktivitesine kilosuna ve hormon değerleri ile eşlik eden diğer hastalıklarına göre belli periyodlarda takip ve tetkik ile ayarlama yapılmasını gerektiren bir süreçtir. Kontrolsüz hormon kullanımı yetersiz tedaviye neden olabileceği gibi fazla miktarda alınması hipertiroidi dediğimiz ciddi bir hastalığa yol açabilir.”