İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle gittiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür'e ilaç yazdıran B. K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı.
Bugün yine hastaneye giden B.K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı.
Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi.
Olay yerinden kaçan B. K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Hasta doktoru boynundan jiletle yaraladı
Anadolu AjansıSağlık
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı B. K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle gittiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür'e ilaç yazdıran B. K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı.