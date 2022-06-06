Hastadan doktora röntegimi çek saldırısı

Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen M.T, kendisini muayene ederek kan tahlili yaptırmasını ve röntgen çektirmesini isteyen Dr. Vedat Oran'ı, tüm vücut röntgeni çektirmesini istemediği iddiasıyla darbetti.



"Beyaz kod" verilen olayda M.T, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T'nin yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporunun bulunduğu öğrenildi.



Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.



Öte yandan saldırı anında yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, hastanede yaşanan saldırıyı koridordan duyanların hızla odaya girmesi ve saldırganın odadan dışarıya çıkarılması yer alıyor.



﻿SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmaması, kararın saygıyla karşılanması gerektiğini bildirdi.



"Olayın adli mercilere intikalinde şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur." ifadelerini kullanan Koca, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirtti.



Bakan Koca, şunları kaydetti:



"Şüpheli, TCK'nin 32 maddesi kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Rapor yarın tanzim edilerek, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı."

