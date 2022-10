Haber: Melike Şahin / Hastanelerde ek randevu dönemi başladı. Aynı dakikaya birden fazla hastaya randevu veriliyor, ek randevu alanlar beklemeyi kabul ediyor.



Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, "İnsanların da randevu almakta zorluk çekmesinden dolayı bakanlık böyle bir uygulamaya gitti.



Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde iptal edilmediği halde gidilmeyen randevu sayısı baz alınıyor.



Her hekimin ek randevu kontenjanının farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiğit, "4 Bin randevu alınan bir hastanede bine yakın hasta o gün gelmemiş oluyor. Hastane başına yüzde 5 civarı ek randevu düşüyor" dedi.



Bir doktor için ek randevu kontenjanının nasıl belirlendiğini de anlatan Yiğit, "O branşa o polikliniğe geçmiş günlerde her gün 50 randevu veriliyor ama mesela bir ay boyunca her gün 10 hasta gelmemiş diyelim bunların hesapları sistemde var. O tip polikliniklere ek randevu veriliyor" sözleriyle anlattı



EK RANDEVU SORUN YARATIR MI?



Aynı saatteki randevularda iptal olmazsa ne yapılacağını anlatan Prof. Dr. Yiğit, "Randevusuz da olsa hastalara bir şekilde ihtiyacı varsa hastanın geri çevirmemek hastanın esas amacımız ona yönelik de bir planımız da vardı zaten. Dolayısıyla bu hastalar randevusuz gelmiş gibi de kabul edilip o B planı çerçevesinde uygulanabilir diye düşünüyorum, bir şekilde muayene ettirilebilir" dedi.



MESAİ DIŞI AMELİYATLAR DA BAŞLADI



Ek randevunun yanı sıra hastaneler mesai dışı muayaneye hatta mesai dışı ameliyatlara başladı. Prof. Dr. Yiğit, "Hemen hemen her ana branşın br polikliniği mesai sonrası açık saat 8'e kadar. 5-8 arası uyguluyoruz. İsteyen saati daha da uzatabilir. Aynı zamanda mesai dışı ameliyatlara da geçen hafta başladık. 5'ten sonra ameliyatlar uygulama çerçevesinde yapılabilir. Ek ödeme yönetmeliği buna müsait" değerlendirmesinde bulundu.



İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA



Karara ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, "Şu an için zorlayıcı bir hüküm yok gibi görünüyor Ancak biz ek ödeme yönetmeliği çıkarıldıktan sonra önümüze bir zorunluluk olarak geldiğini gördük. Doktorların üzerinde demoklesin kılıcı gibi çıkarılan ek ödeme yönetmeliğindeki madde önümüze çıkarılıyor. Eğer herhangi bir disiplin cezası alırsanız, taban ek ödemesinden mahrum oluyorsunuz. Maaşın 4'te biri hatta daha fazlasının düşeceği bir durum" dedi.