Havaalanına yakın yaşayanlar dikkat: Uçak gürültüsü kalbinizi tehdit ediyor

Bir araştırmaya göre, uçak gürültüsüne maruz kalmak, kalp krizi geçirme olasılığını artırabilir.

University College London (UCL) araştırmacıları, havaalanlarına yakın yaşayan ve uçakların kalkış ve iniş gürültüsüne maruz kalan kişilerin kalp sağlığı açısından daha büyük bir risk altında olabileceğini tespit etti.



Araştırma ekibi, bu durumun kalp krizine, yaşamı tehdit eden anormal kalp ritimlerine ve felçlere yol açabileceğini belirtti.

Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan çalışmada, Heathrow, Gatwick, Birmingham veya Manchester havaalanlarına yakın bölgelerde yaşayan 3 bin 635 kişinin kalp görüntüleme verileri incelendi.

KAN POMPLAMA İŞLEVİNİN VERİMİ DÜŞÜYOR



Yüksek uçak gürültüsüne maruz kalan kişilerin kalpleri, daha düşük uçak gürültüsü alanlarında yaşayan kişilerin kalpleriyle karşılaştırıldı.

Yüksek gürültüye maruz kalanların kalp kaslarının daha sert ve kalın olduğu, bu kasların daha az esneyip büzülebildiği ve vücudun kan pompalama işlevini daha az verimli gerçekleştirdiği görüldü.



Bu durum özellikle gece saatlerinde uçak gürültüsüne maruz kalan kişiler için daha belirgin oldu.

Araştırmacılar bunun, uykunun bozulması ve insanların genellikle gece evde bulunması nedeniyle uçak gürültüsüne daha fazla maruz kalmalarından kaynaklanabileceğini düşünüyor.



Uçak gürültüsüne maruz kalmayan kişilerin ayrı bir analizinde, bu tür kalp anormalliklerinin, bu anormalliklere sahip olmayanlara kıyasla kalp krizi, yaşamı tehdit eden kalp ritimleri veya felç gibi olayların riskini dört katına kadar artırabileceği belirlendi.



UCL Kardiyovasküler Bilimler Enstitüsü'nden ve Royal Free Hastanesi'nde kardiyolog olan kıdemli yazar Dr. Gaby Captur, şunları söyledi:

“Çalışmamız gözlemsel bir çalışma olduğu için uçak gürültüsü seviyelerinin yüksek olmasının kalp yapısındaki ve işlevindeki bu farklılıklara kesin olarak neden olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bulgularımız, uçak gürültüsünün kalp sağlığını ve genel sağlığımızı olumsuz etkileyebileceğine dair artan kanıtlar arasında yer alıyor. Hükümet ve endüstrinin uçak gürültüsüne maruz kalmamızı azaltmak ve bunun havaalanlarına veya uçuş güzergahlarına yakın yaşayan milyonlarca insan üzerindeki etkisini hafifletmek için ortak çaba göstermesi gerekiyor.”