Havalimanlarındaki ateş ölçerler corona virüsle mücadelede işe yarıyor mu?

Halen Amerika'da yeni corona virüsün kapsamlı taraması için on bir tane havalimanında ateş ölçer kullanılıyor. Ancak önemli bir ayrıntı şu ki, birinin ateşinin olmaması, onun sağlıklı olduğunu göstermiyor.



Medamagazin’in Eurosurveillance'te yayımlanan araştırmaya dikkat çektiği haberinde, geçtiğimiz ay 30 binin üzerinde yolcu ateş ölçerlerle tarandı. Ancak bir tane bile corona virüs vakası tespit edilemedi.



Ayrıca hatırlanacağı gibi ateş ölçerler daha önceki Ebola, SARS ve H1N1 salgınları esnasında İsrail tarafından kullanılmış ve faydalı olmadığı anlaşılmıştı.



ATEŞ ÖLÇER YERİNE BELİRTİLERİN OLDUĞU KARTLAR KULLANILMALI



Bazı uzmanlara göre, vücut sıcaklığı ölçümleri esasında bir bütün olarak yolculara dağıtılan ateş, öksürük, nefes alıp vermede güçlük gibi semptomlar hakkında bilgilendirmelerin yer aldığı yolcu kartlarının olduğu bir tarama programı şeklinde düşünülmeli.



Bazı uzmanlara göre ise corona virüse dair alınacak tedbirlerin başında ateş ölçerler yerine semptomların basitçe Çince ve İngilizce olarak listelendiği bilgilendirme kartları kullanılmalı.