Hayatınızdan çalan alışkanlık: Bir sigara ömrü 20 dakika kısaltıyor!

İngiltere'de sigaranın zararlarına ilişkin yapılan yeni bir araştırma, sigaranın zararlarını bir kez daha ortaya koydu.

Londra Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tek bir sigaranın ortalama olarak bir kişinin ömründen 20 dakika azalttığını, yani bir paket sigaranın insan ömründen yaklaşık 7 saat çaldığını ortaya çıkardı.

İNSAN ÖMRÜNÜ UZATMAK MÜMKÜN



Araştırmaya göre, günde 10 sigara içen bir tiryaki 1 Ocak'ta sigarayı bırakırsa, 8 Ocak'a kadar ömrünü tam bir gün uzatabilir.



5 Şubat'a kadar bırakırsa, tam 1 hafta, 5 Ağustos'a kadar bırakırsa tam 1 ay daha fazla yaşayabilir.



Yıl sonuna kadar sigara içmezse tam 50 günlük yaşam kaybının önüne geçebilir.

İNSANLAR SİGARAYI HAFİFE ALIYOR

Dr. Sarah Jackson'a göre insanlar, sigara içmenin zararlı olduğunun farkında, ancak ne kadar zararlı olduğunu hafife alma eğiliminde.



Yeni araştırma sigara tiryakilerinin ortalama olarak ömürlerinden yaklaşık 10 yıl kaybettiğini gösteriyor.

SİGARA İÇENLERE ÇAĞRI



Ortaya çıkan yeni bulgularla, sigara içenlere 2025 yılına kadar bu alışkanlıktan vazgeçmeleri çağrısı yapıldı.



Sigara içmek, araştırmanın yapıldığı İngiltere'de yılda yaklaşık 80 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Bu sayı ülkedeki tüm kanser ölümlerinin dörtte birine tekabül ediyor.

ÖLÜM NEDENLERİNDE BAŞI ÇEKİYOR



Sigara tiryakiliği, dünyada hastalık ve ölüm nedenlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Uzun süreli kullanıcıların,, üçte ikisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.