2017-2018 tarihleri arasında Kontinans Derneği, Canped ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın önderliğinde idrar kaçırma problemi yaşayan kadınların bilgilendirilmesini hedefleyen “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’' farkındalık projesi başlatıldı. Konuya dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak adına, 27 ünlü isim ve Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü yazarlar “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’' kitabında buluştu.



Altın Kitaplar Yayınevi'nden çıkan farkındalık kitabında; Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Metin Uca, Can Gox, Doğukan Manço, Çiçek Dilligil, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi birçok ismin ‘'Keşke'’ dediği hikayeleri yer aldı. Seçkin kitap evlerindeki raflarda yerini alan farkındalık projesi kitabı, tüm Türkiye'de yoğun ilgi gördü.



Kitabın geliri Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne bağışlandı.

"HAYATI KAÇIRMA SEN, BİR YOLU VAR İSTERSEN" 7 MİLYON KADINA ULAŞTI



Farkındalık projesi kapsamında dijital platformlar ve sosyal medyadan; 20-44 yaşları arasındaki 4 milyon kadın ve 1 milyon erkeğe ulaşıldı. 2017-2018 yılı boyunca medyada idrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla yapılan bilgilendirme haberleri ile medya kanalları üzerinden; 2 milyon kadın ve 3 milyon erkeğe ulaşıldı. Proje kapsamında ise toplamda 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaşıldı.