'Helikopter ebeveynlik' uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anne babalara " Helikopter ebeveyn olmamak için çocukların sorumluluk almalarına izin verin" uyarısı yaptı. 'Helikopter ebeveynler' kavramı aşırı ilgili, kontrolcü, çocuklarının sorumluluklarını üstlenen ve endişeli anne babalar için kullanılıyor.



Bakanlık, "helikopter ebeveynlikten" kaçınma önerilerini de sıraladı. "Çocuklarınızın kendileri için küçük kararlar vermelerine, sorumluluk almalarına, duygularını kendi sözleriyle anlatmalarına izin verin." önerisinde bulundu.



Uzmanlara göre helikopter ebeveynlik çocukların sorun çözme becerisini gelişmesini engelliyor.



Çocuk Gelişme Uzmanı Emine Ergün de helikopter ebeveynlikle ilgili uyarılarda bulunurak "Çocuğuyla ilgili herhangi bir acil durum olduğunda sorun yaşadığında hemen devreye giren ebveynleri tanımlamak için kullanılan bir kavram. İlla sorun yaşaması da şart değil herhangi sorun yaşamasın diye sürekli bir kontrol etme durumudur. Bu çocuk ilkokul ortaokul lise dönem kadar bu tutumla geldiyse iki temel ihtimal var. Birincisi artık hayatının başkası tarafından planlanmasına risklerin başkalarınca bertaraf edilmesine alışmıştır. İkinci seçenek "ben karar vermek istiyorum karışmayın bana" gibi tepkiler gösterebilir. Herhangi bir sorun yaşadığında onun için çözmeyin nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini sorun. Çocukla birlikte oturun beyin fırtınası yapın" dedi.

