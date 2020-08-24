Hem besleyici hem de lezzetli: Enginarın faydaları nelerdir? Enginar nasıl temizlenir?

Genellikle bahar aylarında, ülkemizin ılıman bölgelerinde yetişen ve düşük kalorili zengin içeriği sayesinde sağlıklı beslenmeye özen gösteren bireylerin sofralarından eksik etmemesi gereken bir bitkidir.



Yapılan araştırmalara göre enginar; fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerinden oldukça zengindir. Ayrıca lif yönünden zengin olması, sindirim sistemine yardımcıdır.

ENGİNARIN FAYDALARI NELERDİR?



Yüksek protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar.



Demir bakımından zengin yönüyle, demir eksikliği anemisinde tavsiye edilir.



Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler.



Yapısında bulunan potasyum minerali, vücutta ki sodyum-potasyum dengesini düzenleyerek tansiyonu düzenler.



İçeriğinde bulunan quersetin ve antioksidanlar sayesinde kansere karşı vücudumuzu koruduğu bilinmektedir.



Enginarda bulunan ‘sinarin’ adlı madde, kandaki kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.



Yüksek lif yapısı, kan şekerini dengeleyici etkiye sahiptir. Şeker hastaları için zeytinyağlı veya etli yapılmış enginar yemeği, beslenme kalitesini güçlendirir. Şeker kontrolünde olumlu etki göstermektedir.



Sigara içen bireylerde vücutta biriken nikotin seviyesinin azalmasına yardımcıdır.



100 gr pişmiş enginar 53 kaloridir. Düşük kalorisi nedeniyle kilo vermek isteyen bireylerin tercih ettiği sağlıklı besinler arasında yer almaktadır.



Ayrıca tüm bu sağlıklı yönleri dışında bilinmeyen bir yönü vardır ki sadece bedenimize değil ruhumuza da hitap eder. Vazoya koyacağınız enginar kısa sürede çiçek açar. Mor çiçeği ve kokusu sayesinde ruhumuzu da besler.

ENGİNAR NASIL TEMİZLENİR?

İlk olarak aldığınız enginarı soğuk suda iyice yıkayın; yaprak aralarının da iyice temizlendiğinden emin olun. Çanak haline getireceğimiz enginarın önce üstten iki parmak kadarını keskin bir bıçakla kesin.

Geride kalan yaprakların sert uçlarını bıçak ya da mutfak makasıyla iyice temizleyin. Yaprakları iyice temizledikten sonra enginarın içinde tüylü bir kısım fark edeceksiniz; kaşık yardımıyla bu tüyleri kazıyarak çıkartın.

Havayla temas eden enginarın rengi kararacağı için hemen kullanmayacaksanız limonla ovun ve limonlu suda bekletin. Enginarı bütün halde pişirecek, örneğin dolma yapacaksanız yukarıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

Ancak örneğin zeytinyağlı enginar yapacaksanız işimiz burada bitmiyor; yenilecek kısım kalana kadar kalan yaprakları da tamamen soymalısınız. Kökünde kalan yaprak kalıntılarını da bir bıçak yardımıyla kesin.

Kalan sarı taç yaprakları kalple birleştiği noktadan ayırın. Kalan kısmı ortadan ikiye bölün ve iç kısımdaki tüyleri temizleyin. Eğer hemen kullanmayacaksanız limonla ovmayı ve limonlu suda bekletmeyi unutmayın.

ISPANAKLI VE PEYNİRLİ ENGİNAR TARİFİ