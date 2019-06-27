Hemşirelik Fakültesinde düzenlenen "Klinik Simülasyon Eğitim Laboratuvarı" açılış töreninde konuşma yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tıp fakültesinde öğrenim gördüğü dönemde, teknolojinin bu kadar gelişmiş olmadığını belirtti, "Bütün yaptığımız invaziv işlemleri hasta üzerinde öğrendik. Bulunduğumuz çağ, yeni eğitim modelleri ve eğitim araçlarını zorunlu kılıyor. Çağın gerisinde kalmayıp önüne geçebilmek için teknolojiyi de yakından takip etmemiz gerekiyor. Öğrencilerimize, hekimlere, hemşirelere mezun olduktan sonra da eğitim kapasitelerini ve kalitelerini artıracak ve imkanlar sunacak yeni modeller üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.



"HEMŞİRELİK FAKÜLTELERİ İÇERİSİNDE TEK"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine İyigün ise üniversitenin, eğitim öğretimin kalitesini artırmak için öğrencilerine her türlü imkanı sağladığını söyleyerek "Klinik simülasyon laboratuvarımız, öğrencilerin kontrollü bir ortamda gerçeğe yakın yaşam deneyimi kazanabilecekleri en son teknoloji ile donatılmış bir eğitim merkezidir. Büyüklük ve ileri teknolojik donanım özelliği ile Türkiye'de bulunan hemşirelik fakülteleri içerisinde tek olma özelliğini de taşımaktadır" dedi.

Klinik simülasyon laboratuvarında, gerçeğe yakın özellikte 4 tek kişilik hasta odası, 2 muayene hasta odası, bir 5 kişilik hasta odası ile hastanedeki klinik ortamın oluşturulduğunu anlatan Prof. İyigün, merkezde ileri teknolojik donanıma sahip sanal hasta ile öğrencilerin temel becerilerini de deneyimleyebilecekleri dershanelerin bulunduğunu ifade etti.