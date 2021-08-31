Hepatit B nedir, tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

'Hepatit B' tüm dünyada yaygın olarak görülen karaciğer iltihabıdır.

Bu hastalığın en önemli etkeni Hepatit B virüsüdür.

Hepatit B virüsü, insandan insana kan, kan ürünleri ve enfekte vücut sıvıları yoluyla bulaşır.

Uyuşturucu ilaç kullanımı, steril olmayan iğneler, tıbbi cihazlar ve gebelikte bebeğe bulaştırma diğer geçiş yollarıdır.

Hepatit B, ortak kaptan yemek, içmek, havuza girmek, öpüşmek, öksürmek, aynı tuvaleti kullanmak gibi yollarla bulaşmaz. Hastalık akut veya kronik seyirli olabilir. Hiç belirti vermeyen sessiz taşıyıcılar olabilir.

Hastalık sessiz taşıyıcılıktan, siroz ve karaciğer kanserine kadar değişen geniş bir yelpazede seyreder.

HEPATİT B BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs vücuda girdikten sonra yaşanan belirtiler grip belirtilerine benzer. Yorgunluk, ateş, baş ağrısı, iştahsızlık, sarılık, koyu renkli idrar, soluk dışkı, ishal gibi belirtiler gösterebilir.



Hepatit B virüsü ile enfekte olan kişilerin belirli bir yüzdesinde herhangi bir belirti görülmez. Öte yandan, semptomları yaşayanlar kadar diğer bireylere de bulaşma olasılıkları vardır.

HEPATİT B TANISI



Hepatit B virüsü tanısı kan testleri yapılarak tanınır.

Testlerin sonucunda kronik ya da akut enfeksiyon, geçirilmiş enfeksiyon, taşıyıcılık, bulaştırıcılık gibi durumlar da tanınabilir.



HEPATİT B TEDAVİ YÖNTEMLERİ



Akut Hepatit B genel olarak tedavi gerektirmemektedir. Pek çok insan akut enfeksiyonu evde dinlenip, sağlıklı beslenerek, alkolden, uyuşturucudan uzak durup, bol su içerek atlatabilir.

Bunun dışında hasta, hekiminden ne çeşit ilaçlardan ve bitkisel ürünlerden kaçınması gerektiği hakkında bilgi verebilir. Çünkü bazısı Hepatit B'nin sebep olduğu karaciğer hasarını daha kötü hale getirebilir.

VİRÜS (KKKA) SADECE KENEDEN BULAŞMIYOR

