Her 100 bin kişideki Covid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 16-22 Ekim'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.



Önceki hafta (9-15 Ekim'de) en fazla vakanın görüldüğü il olan Kastamonu, bu hafta listenin 6'ncı sırasına geriledi. Vaka sayısı her 100 bin kişide 317,24 azalan Kastamonu, ülke genelinde en çok düşüşün yaşandığı il oldu.



Kastamonu'nun ardından vaka sayısı her 100 bin kişide 100'ün üstünde azalan 5 il Zonguldak, Ardahan, Kars, Malatya ve Çorum şeklinde sıralandı.



Zonguldak, vaka sayısı en çok düşen ikinci il olmasına rağmen, önceki hafta olduğu gibi bu hafta da en fazla vakanın görüldüğü iller içinde 2'nci sırada yer aldı.



Önceki hafta her 100 bin nüfusta en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 3'üncü olan Karabük, bu hafta vaka sayısındaki yükselişle birlikte ilk sıraya çıktı.



VAKA SAYISI İSTANBUL VE İZMİR'DE ARTARKEN ANKARA'DA AZALDI



Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı Ankara'da bir haftada 374'ten 328,31'e düştü. Covid-19 vakaları İstanbul'da 292,33'ten 296,84'e, İzmir'de 47,99'dan 57,07'e yükseldi.



Azalışa rağmen Ankara, üç büyükşehir içinde her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il olmayı sürdürdü.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 61 ilde azaldı.



Covid-19 vakalarının 100 bin nüfusta 100'ün üstünde azaldığı iller, düşüş miktarlarına göre, "Kastamonu (317,24), Zonguldak (184,03), Ardahan (139,35), Kars (115,82), Malatya (113,13), Çorum (102,43)" şeklinde sıralandı.

VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı 20 ilde arttı.



Her 100 bin kişideki vaka sayısı Yalova'da 100'ün, Tunceli'de 50'nin üstünde yükselirken, diğer illerdeki artış 1-50 aralığında oldu.



İller artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:



"Yalova (129,32), Tunceli (71,9), Edirne (40,46), Balıkesir (35,56), Çanakkale (31,57), Tekirdağ (29,04), Kocaeli (28,44), Amasya (27,72), Osmaniye (22,97), Kırşehir (16,04), Niğde (13,54), Antalya (13,38), Sinop (12,01), İzmir (9,08), Karabük (8,62), İstanbul (4,51), Bolu (4,13), Kahramanmaraş (2,99), Van (2,44), Muğla (2,29)."