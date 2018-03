Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nda kutlama değil, sorunlarına çözüm istiyor.



En büyük sorunları şiddet. Her gün ortalama 30 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor...



Sağlıkta şiddet yasa tasarısının, bir an önce yasalaşmasını istediklerini söyleyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Biz TTB olarak sağlıkta şiddet yasa tasarısı oluşturduk, bir kaç yıldır bunu ısrarla sunuyoruz bakanlık yetkililerine. Temel olarak yasa tasarısı sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişinin bir yaptırıma tabi kalmasını içeriyor. 14 Mart’ta öncelikli taleplerimizden biri de sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşması” dedi.



“TAMAMEN HASTA BAKMA ODAKLI YAKLAŞIM VAR”



Türk Tabipleri Birliği, İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.



Kamu hastanelerinde uygulanan performans sisteminin hekimlerin bir diğer sorunu olduğunu belirten Prof. Tükel, “Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi mutlaka gerekli fakat bunun yapıldığını göremiyoruz. Tam tersi tamamen hasta bakma odaklı yaklaşım var. Bu, niceliği çok arttırıyor ama nitelik düşmesine neden oluyor” diye konuştu.



“YILLARDIR SORUNLARIMIZI KONUŞUYORUZ”



TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Taner Gören ise “43 yıl oldu tıp fakültesi mezunu olalı. Bütün hayatım hep iyi hekimlik arayışı içinde geçti. Hastalara ayrılan süre 5 dakika ve bu 5 dakikada hekimlik olması mümkün değil. Eskiden bayram olarak kutlanırdı gerçekten ama biz yıllardır sorunlarımızı konuşuyoruz” ifadesini kullandı.



SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 65'İ MESLEĞİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR



Türk Hekimler Birliği Sözcüsü Dr. Yavuzhan Baş ise “Sağlık çalışanlarından hangi kesimle konuşursanız konuşun kendi çocuklarına ve yakınlarına sağlık sisteminden uzak durmalarını öneriyorlar. Siyasete, politikaya, oy kaygısı güden bir düşünceye sahip olduğu için maalesef böyle görülüyor” şeklinde konuştu.



İstanbul Tabip Odası'nın verilerine göre son 10 yılda sağlık çalışanlarının yükü 5 kat arttı. Sağlık çalışanlarının yüzde 65'i imkanı olsa mesleği değiştirebileceğini söylüyor.