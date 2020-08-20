Hindistan cevizi yağı ile neler yapılabilir? (Hindistan cevizi yağının faydaları)

Hindistan cevizi yağı, çiğ ve olgun hindistan cevizinden elde edilen yenilebilir bir yağ.

İçeriği bakımından zengin olduğu için farklı alanlarda kullanıma uygun olan hindistan cevizi yağı aynı zamanda anti bakteriyeldir.



Yemek ve tatlılarda kullanabilen hindistan cevizi yağını doğal bir kozmetik ürünü olarak da kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI



- Hormonları dengeler.

- Saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

- Sindirim sistemini düzenler.

- Selüliti azaltır.

- Trioit ve romatizmal hastalıklara iyi gelir.

- Kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini azaltır.

- Kolesterolü dengeler.

- Kan şekerini dengeler.

- Yağ yakar.

- Enerjiyi artırır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE NELER YAPILIR?

Saç maskesi

Saçlar şampuanlanıp durulandıktan sonra ıslak saç tellerine bir miktar sürdükten sonra beş dakika bekletirlir. Ardından durulanır. Saça sürelen hindistancevizi yağı saçları nemlendir ve daha parlak bir görüntü sağlar.

Dudak nemlendiricisi

Özellikle kış aylarında kurumuş ve çatlamış dudaklar için etkili bir çözüm olan hindiztancevizi yağı çatlamış dudakları doğal yollarla tedavi eder. Küçük bir lens kutusuna hindistan cevizi yağı koyulabilir.

Güneş kremi

Hindistan cevizi yağı aynı zamanda doğal bir güneş kremi. Güneş yanığından etkilenen bölgelerinize uyguladığınızda acıyı hafifletir ve cildinizin iyileşmesini hızlandırır.

Göz altı kremi

Göz altında oluşan ince çizgiler, şişkinlik ve koyu renk halkalar için hindistan cevizi yağı doğal bir tedavi çözümü. Göz altına sürülen bir miktar hindistan cevizi yağı cildi tazeler.

Makyaj temizleyici

Hindistancevizi yağının küçük bir miktarı göz makyajını sıvılaştırarak silinmesini kolaylaştırır. Üst ve alt göz kapaklarınıza dairesel hareketlerle sürülen hindiztan cevizi yağı makyajı kolayca çıkarır.

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