Hindistan mutasyonu corona virüs aşılarına ve antikor ilaçlarına direnç gösteriyor

Bilim insanları, yaptıkları yeni bir çalışmayla Türkiye'de dahil olmak üzere 50’yi aşkın ülkede tespit edilen Hindistan varyantının yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılara ve antikor tedavilerine karşı direnç gösterdiğini açıkladı. Corona virüsü daha bulaşıcı hale getiren mutasyonlara sahip olduğu belirtilen B.1.617.2 adlı varyantın, nötralize edici antikorların etkisinden "kaçma" yeteneği olduğu ifade edildi.

ntv.com.tr 31.05.2021 - 10:32

Hindistan mutasyonu corona virüs aşılarına ve antikor ilaçlarına direnç gösteriyor

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Corona virüs tedavisinde yan etki: Baskılanmış verem aktif hale geliyor

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Yapılan son araştırmaya göre, antikor ilaçları ve Covid-19 aşıları, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen corona virüs varyantına karşı daha az etki gösteriyor. “B.1.617.2” olarak bilinen varyant, onu daha bulaşıcı kılan mutasyonlara sahip. Şu anda Hindistan'ın bazı bölgelerinde baskın ve 50’yi aşkın ülkeye yayılmış durumda.

ANTİKOR İLAÇLARININ ETKİSİ AZALDI

Fransa'da Pasteur Enstitüsü’nden bilim insanları, Hindistan'dan dönen bir gezginin kanından alınan B.1.617.2 varyantı örneğini inceledi.  İlk olarak İngiltere'de tanımlanan B.1.1.7 varyantı ile karşılaştırıldığında, Hindistan mutasyonunun antikor ilaçlara daha dirençli olduğunu, ancak şu anda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylanmış üç ilacın da hala çeşitli seviyelerde etkili olduğu ifade edildi. FDA tarafından şimdiye kadar, Eli Lilly ve Regeneron tarafından geliştirilen monoklonal antikor terapileri onaylandı.

PFIZER/BIONTECH AŞISININ KORUMA ORANI 3 İLE 6 KAT ARASINDA DÜŞTÜ

Bununla birlikte araştırmacılar, Covid-19 geçiren ancak aşılanmayan ve iki doz Pfizer/BioNtech aşısı olan katılımcılardan alınan kar örneklerini karşılaştırdı. Katılımcılardaki antikorlarların Hint mutasyonuna karşı, İngiliz ve Günay Afrika varyantlarına karşı 3 ile 6 kat daha az etkili olduğu belirtildi.  

Diğer taraftan, araştırmacılar, Güney Afrika varyantına karşı koruma sağlamayan iki dozlu AstraZeneca aşısının Hindistan varyantına karşı da etkisiz olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Pasteur Enstitiüsü’nden çalışmanın ortak yazarı Olivier Schwartz, ayrıca ilk doz aşılarını yaptırmış olan insanlardan alınan antikorların Hint varyantını "zar zor engellediğini" söyledi. 

Schwartz, çalışmanın sonuçlarının  Hindistan varyantının hızlı yayılmasının, nötralize edici antikorların etkisinden "kaçma" yeteneği ile ilişkili olduğunu gösterdiğini ekledi.

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