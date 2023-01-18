Hiperkalemi nedir, neden olur? Hiperkalemi belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Hiperkalemi, kandaki potasyum düzeylerinin 6 mg/dl üzerine çıkmasıyla görülmektedir. Çok fazla potasyum tüketiminde veya herhangi bir böbrek hastalığı sonucunda ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Hiperkalemi (Yüksek Potasyum) nedir? Nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Hiperkalemi nedir, neden olur? Hiperkalemi belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

POTASYUM YÜKSEKLİĞİ (HİPERKALEMİ) NEDİR?

Hiperkalemi kanda potasyum değerinin 5-5.5 mEq/L’nin üzerinde olmasıdır. Hiperkalemi genellikle fonksiyonları yetersiz olduğunda ortaya çıkmaktadır. Ağır egzersiz sonrası da kanda potasyum düzeyi yükselebilmektedir.

POTASYUM DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

Kandaki potasyum seviyesinin 3.5 mEq/L-5 mEq/L değerleri arasında olması gerekmektedir. Referans değerler kuruluşları arasında bir miktar farklılık gösterebilmektedir.

POTASYUM YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle potasyum düzeyi 6.5 mEq/L'yi aştığında semptomlar kritik olmakla beraber; solunum güçsüzlüğü, kas krampları, kardiyak aritmi ve felç gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

HİPERKALEMİ NEDEN OLUR?

Bazı metabolik rahatsızlıklar ve böbrek rahatsızlıkları fazla potasyum tüketimi ile ortaya çıkar ve bu da hiperkalemi oluşturur. 

POTASYUM YÜKSEKLİĞİ NASIL EDİLİR?

Hiperkalemi durumunda kişiye potasyum atımını sağlayacak ilaçlar ve potasyumdan kısıtlı verilmektedir.

Hiperkalemi hızlı bir şekilde tedavi edilebilmekte ve ilerlemesi önlenebilmektedir.

yüksekliğini normal seviyelere getirmek için doktor kontrollerinin yanı sıra sebze, meyve ve bitkilerle yapacağınız beslenmeler de hastalığı olumlu yönde etkilemektedir.

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