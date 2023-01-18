Hiperkalemi nedir, neden olur? Hiperkalemi belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

POTASYUM YÜKSEKLİĞİ (HİPERKALEMİ) NEDİR?



Hiperkalemi kanda potasyum değerinin 5-5.5 mEq/L’nin üzerinde olmasıdır. Hiperkalemi genellikle böbrek fonksiyonları yetersiz olduğunda ortaya çıkmaktadır. Ağır egzersiz sonrası da kanda potasyum düzeyi yükselebilmektedir.

POTASYUM DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?



Kandaki potasyum seviyesinin 3.5 mEq/L-5 mEq/L değerleri arasında olması gerekmektedir. Referans değerler sağlık kuruluşları arasında bir miktar farklılık gösterebilmektedir.

POTASYUM YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Özellikle potasyum düzeyi 6.5 mEq/L'yi aştığında semptomlar kritik olmakla beraber; solunum güçsüzlüğü, kas krampları, kardiyak aritmi ve felç gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

HİPERKALEMİ NEDEN OLUR?



Bazı metabolik rahatsızlıklar ve böbrek rahatsızlıkları fazla potasyum tüketimi ile ortaya çıkar ve bu da hiperkalemi oluşturur.



POTASYUM YÜKSEKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Hiperkalemi durumunda kişiye potasyum atımını sağlayacak ilaçlar ve potasyumdan kısıtlı diyet verilmektedir.

Hiperkalemi hızlı bir şekilde tedavi edilebilmekte ve ilerlemesi önlenebilmektedir.

Potasyum yüksekliğini normal seviyelere getirmek için doktor kontrollerinin yanı sıra sebze, meyve ve bitkilerle yapacağınız beslenmeler de hastalığı olumlu yönde etkilemektedir.

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