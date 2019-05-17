1- Hipertansiyon neden "sessiz katil" olarak tanımlanıyor?

Sessiz katil diyoruz çünkü çok sinsi hareket ediyor. İnsanlar tansiyon hastası olduğunun farkında olamayabiliyor. Bu da ağır sonuçlara neden olabiliyor. Hipertansiyon kalp damar hastalıklarına neden olabiliyor. Beyni besleyen damarsal sistemi bozabiliyor. Beyin kanaması, pıhtı ya da inme gibi ağır sonuçlara neden olabiliyor.



2- Kimler hipertansiyon hastası olarak kabul ediliyor?

melike.sahin@ntv.com.tr

Amerikan kriterlerine göre 13 ve üzeri yüksek tansiyon kabul edilirken Avrupa'da 13-14 sınır kabul ediliyor. Biz yaş faktörünün önemli olduğunu düşünüyoruz. 65 yaş altı insanların tansiyonunun 13-8 altını normal kabul ediyoruz. 65-80 yaş arası 14-15 tansiyonlar kabul görüyor. 80 yaş üzeri tansiyon ilaç tedavisine geçmemiz için tansiyonun 16 ve üzeri olmasını istiyoruz.



3- Risk arttıran faktörler nelerdir?



Genetik faktörler çok önemli. Bunun dışında kilo almak, fazla tuz tüketimi, diyabet, alkol ve sigara kullanımı hipertansiyon riskini arttırıyor.



4- Kimler hipertansiyondan şüphelenmeli?



Baş ağrısı, çarpıntı, görme bozukluğu, kulak çınlaması gibi şikayetleri olanlar tansiyonlarını kontrol etmeli. Tansiyonu birkaç kez 13-14/9 üzerinde çıkanların mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor.



5-Hipertansiyon nasıl tedavi edilir?



Hipertansiyon ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Bu tedavi farklı dozlarda ömür boyu sürebilir. Bunun yanında mutlaka diyet değişikliği, tuz alımının kısıtlanması ve hayat tarzının değiştirilmesi tedaviyi olumlu etkiler.

NTV BİLGİ EKRANI: HİPERTANSİYON

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