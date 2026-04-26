Hipertansiyona "Noodle" etkisi. Beş yaşındaki çocuğa bile teşhisi konuluyor

Hareketsiz yaşam , paketli gıdalara ilgi çocuklarda hipertansiyonun daha sık görülmesine neden oluyor.

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Göknar, “Polikliniğimize günlük başvuru sayımız 25-30 arasında oluyor. Bunların en az 3'ü hipertansiyonla geliyor ve bu hastalardan bir kısmını yatırmamız gerekiyor. Okulda çarpıntı, burun kanaması, şiddetli baş ağrısı hatta okula ambulans çağırıp acile geldiğinde kan basıncının çok yüksek olduğu hastalarla karşılaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Doktorların gözlemlerinden biri çocuklardaki hipertansiyonda “Noodle” etkisi...

“SADECE NOODLE KESER TANSİYON DÜŞÜRÜYORUZ”

Doç. Dr. Nilüfer Göknar, bu paketli gıdaların içinde inanılmaz derece tuz olduğunu söylerek, “Bize gelen çocuk hastalara sorduğumuzda genelde günde 3-4 paket tükettiklerini duyuyoruz. Sadece noodle'ı keserek tansiyonu düşürdüğümüz hastalar var.” dedi.

Çocuklarda hipertansiyon çoğu zaman yaşam tarzı değişikliğiyle yani hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmeyle çözülebiliyor.

Çözülmesi önemli çünkü çocukken başlayan hastalık yetişkinlikte daha büyük sorunlara yol açabiliyor.

“O DAMARLAR ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HASARLANIYOR”

Göknar, “Hipertansiyonu olan çocukların anneleri veya babalarının yüzde 15-40'ında da hipertansiyon var. Erişkinde kalp krizinin, inmenin adımları çocukluk çağında atılıyor çünkü o damarlar çocukluk çağında hasarlanıyor.” diye konuştu.

Uzmanlar 3 yaşından sonra her çocuğa yılda bir kez tansiyon kontrolü tavsiye ediliyor.