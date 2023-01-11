Hipertrofi nedir, neden olur? Hipertrofi çeşitleri nelerdir?

HİPERTROFİ NEDİR?



Hipertrofi, ilgili dokularda bulunan hücrelere (örneğin kas dokusu) daha çok çalışmaları ya da daha güçlü olmaları yönünde gelen uyarıların sonucunda ortaya çıkan bir çeşit uyum (adaptasyon) biçimidir.

Hücreler kendisine gelen uyarılardan etkilenince bir tepki olarak metabolizmasını artırır, sitoplazmalarını genişletir ve organellerini çoğaltır. Bu yanıt kimi zaman fizyolojik sınırlarda bir gerekliliktir.

Örneğin gebelerde rahim kasları hem büyür (hipertrofi) hem de sayıca çoğalır (hiperplazi) çünkü bu gebeliğin sağlıklı bir şekilde devamı için şarttır.



Sporcularda özellikle ağırlık antrenmanlarından sonra kaslarda görülen büyüme (hipertrofi), kasların zorlanmaya karşı oluşan hasarı onarmak için vermiş olduğu son derece fizyolojik bir uyumdur.

HİPERTROFİ NEDENLERİ



-Kalp kasında meydana gelen ve normal olmayan bir şişme veya büyüme durumu,

-Kalp hastalığı,

-Kalbin aşırı derecede kan pompalaması,

-Yoğun bir programa sahip antrenman.

HİPERTROFİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?



Sarkoplazmik Hipertrofi

Sarkoplazma da denen kas hücreleri içinde bulunan sıvı maddenin hacminin çoğalması ile gerçekleşir. Kaslara enerji yollamakla görevli glikojen depolarını geliştirir ve egzersiz sırasında hem enerjiyi hem de dayanıklılığı arttırır.



Miyofibrillar Hipertrofi

Kuvvet gerektiren egzersizler ile oluşur. Kasın kasılması görevini yapan bölümler gelişir ve kas hızı ile gücü olduğundan daha da çok artar.

