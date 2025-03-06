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Hipotermi nedir? Hipotermi olunca ne olur?

Hipotermi, soğuk havaya yoğun bir şekilde maruz kalan kişilerde görülmesiyle bilinen bir hastalık türüdür. Peki, hipotermi nedir, neden olur? Hipotermi olunca ne olur? İşte ayrıntılar.

Hipotermi nedir? Hipotermi olunca ne olur?

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi sonucu meydana gelen ciddi bir sorunudur. Genellikle uzun süre soğuk havaya maruz kalan veya soğuk suda kalan kişilerde görülür. Erken müdahale edilmediğinde kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve ani kalp durmasına yol açabilir.

HİPOTERMİ NEDEN OLUR?

Vücut sıcaklığında tehlikeli düşüşlere neden olan başlıca faktörler şunlardır:

Soğuk hava koşullarında yetersiz koruyucu giysi kullanımı

Uzun süre hareketsizlik

Soğuk suya düşmek veya su içinde uzun süre kalmak

Islak veya nemli giysilerle soğuk havada bulunmak

Vücutta geniş yanıklar sonucu sıcaklık kaybı

Kazalar sonucu açık havada uzun süre korunmasız kalmak

Hipotermi nedir? Hipotermi olunca ne olur? - 1

HİPOTERMİ OLUNCA NE OLUR?

Belirtiler, vücut sıcaklığının düşme derecesine göre değişkenlik gösterir. Başlıca belirtiler şunlardır:

Ellerde ve ayaklarda soğukluk

Cilt renginde solukluk

Titreme

Yavaş ve net olmayan konuşma

Hafif bilinç bulanıklığı

İleri derecede hipotermide belirtiler şiddetlenir:

Kas koordinasyonunda bozulma

Baş dönmesi ve sakarlık

Bilinç bulanıklığı veya kaybı

Solunum ve kalp hızında yavaşlama

Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik

Solunum ve dolaşımın durması

Hipotermi nedir? Hipotermi olunca ne olur? - 2

HİPOTERMİ OLAN KİŞİYE NASIL YARDIM EDİLİR?

Hipotermiye maruz kalan kişi hızlıca sıcak bir ortama alınmalıdır. Üzerindeki ıslak giysiler çıkarılarak kuru giysiler giydirilmeli ya da battaniyeye sarılmalıdır.

Baş, ense, göğüs ve karın bölgeleri öncelikli olarak ısıtılmalıdır. Elektrikli battaniyeler veya sıcak su torbaları kullanılabilir. Sıcak, kafeinsiz ve alkolsüz içecekler içirilmesi de vücut sıcaklığını artırmaya yardımcı olur.

Hipotermi vakalarında zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Erken müdahale, ölümcül komplikasyonların önlenmesinde hayati önem taşır.

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