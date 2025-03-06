Hipotermi nedir? Hipotermi olunca ne olur?

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi sonucu meydana gelen ciddi bir sağlık sorunudur. Genellikle uzun süre soğuk havaya maruz kalan veya soğuk suda kalan kişilerde görülür. Erken müdahale edilmediğinde kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve ani kalp durmasına yol açabilir.



HİPOTERMİ NEDEN OLUR?



Vücut sıcaklığında tehlikeli düşüşlere neden olan başlıca faktörler şunlardır:



Soğuk hava koşullarında yetersiz koruyucu giysi kullanımı



Uzun süre hareketsizlik



Soğuk suya düşmek veya su içinde uzun süre kalmak



Islak veya nemli giysilerle soğuk havada bulunmak



Vücutta geniş yanıklar sonucu sıcaklık kaybı



Kazalar sonucu açık havada uzun süre korunmasız kalmak



HİPOTERMİ OLUNCA NE OLUR?



Belirtiler, vücut sıcaklığının düşme derecesine göre değişkenlik gösterir. Başlıca belirtiler şunlardır:



Ellerde ve ayaklarda soğukluk



Cilt renginde solukluk



Titreme



Yavaş ve net olmayan konuşma



Hafif bilinç bulanıklığı



İleri derecede hipotermide belirtiler şiddetlenir:



Kas koordinasyonunda bozulma



Baş dönmesi ve sakarlık



Bilinç bulanıklığı veya kaybı



Solunum ve kalp hızında yavaşlama



Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik



Solunum ve dolaşımın durması

