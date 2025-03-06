Hipotermi nedir? Hipotermi olunca ne olur?
Hipotermi, soğuk havaya yoğun bir şekilde maruz kalan kişilerde görülmesiyle bilinen bir hastalık türüdür. Peki, hipotermi nedir, neden olur? Hipotermi olunca ne olur? İşte ayrıntılar.
Hipotermi, vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi sonucu meydana gelen ciddi bir sağlık sorunudur. Genellikle uzun süre soğuk havaya maruz kalan veya soğuk suda kalan kişilerde görülür. Erken müdahale edilmediğinde kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve ani kalp durmasına yol açabilir.
HİPOTERMİ NEDEN OLUR?
Vücut sıcaklığında tehlikeli düşüşlere neden olan başlıca faktörler şunlardır:
Soğuk hava koşullarında yetersiz koruyucu giysi kullanımı
Uzun süre hareketsizlik
Soğuk suya düşmek veya su içinde uzun süre kalmak
Islak veya nemli giysilerle soğuk havada bulunmak
Vücutta geniş yanıklar sonucu sıcaklık kaybı
Kazalar sonucu açık havada uzun süre korunmasız kalmak
HİPOTERMİ OLUNCA NE OLUR?
Belirtiler, vücut sıcaklığının düşme derecesine göre değişkenlik gösterir. Başlıca belirtiler şunlardır:
Ellerde ve ayaklarda soğukluk
Cilt renginde solukluk
Titreme
Yavaş ve net olmayan konuşma
Hafif bilinç bulanıklığı
İleri derecede hipotermide belirtiler şiddetlenir:
Kas koordinasyonunda bozulma
Baş dönmesi ve sakarlık
Bilinç bulanıklığı veya kaybı
Solunum ve kalp hızında yavaşlama
Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik
Solunum ve dolaşımın durması
HİPOTERMİ OLAN KİŞİYE NASIL YARDIM EDİLİR?
Hipotermiye maruz kalan kişi hızlıca sıcak bir ortama alınmalıdır. Üzerindeki ıslak giysiler çıkarılarak kuru giysiler giydirilmeli ya da battaniyeye sarılmalıdır.
Baş, ense, göğüs ve karın bölgeleri öncelikli olarak ısıtılmalıdır. Elektrikli battaniyeler veya sıcak su torbaları kullanılabilir. Sıcak, kafeinsiz ve alkolsüz içecekler içirilmesi de vücut sıcaklığını artırmaya yardımcı olur.
Hipotermi vakalarında zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Erken müdahale, ölümcül komplikasyonların önlenmesinde hayati önem taşır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Nedir
- Hipotermi
- Sağlık