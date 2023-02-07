Hipotermi nedir, nasıl olur? Hipoterminin tedavisi var mı?

Hipotermi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Soğuk havada enkaz altında kalan kişilerin olması nedeniyle, uzmanlardan hipotermi öngörüsü geldi. Peki, hipotermi nedir, nasıl olur? Hipoterminin tedavisi var mı?

Hipotermi nedir, nasıl olur? Hipoterminin tedavisi var mı?

Hipotermi nedir, nasıl olur? Sorusuna yanıt arayan birçok kişi, internet üzerinden hastalık hakkında araştırma yapmaya başladı. Aşırı soğuğa maruz kalma sonucunda, vücut ısısında olağan dışı düşüş yaşayan kişilerde meydana gelen hipotermi ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Peki, hipotermi nedir, nasıl olur? Hipoterminin tedavisi var mı?

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmezse kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

HİPOTERMİ NEDEN OLUR?

Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı

Soğuk havalarda yetersiz hareket etme

Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak

Soğuk suya düşmek

Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda ıslak veya nemli giysiler

Vücutta geniş çaplı yanıklar

Karlı havalarda kaza geçirmek

Hipotermi nedir, nasıl olur? Hipoterminin tedavisi var mı? - 1

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir. Bunlar;

El ve ayaklarda soğukluk

Cilt renginde solukluk

Titreme

Net olmayan, yavaşlamış konuşma

Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir.

Hipotermi nedir, nasıl olur? Hipoterminin tedavisi var mı? - 2

İLERİ HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

Vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama

Sakarlık

Baş dönmesi

Uyuşukluk

Çevreye ilgisizlik

Kalp hızında yavaşlama

Solunumda yavaşlama

Bilinç bulanıklığı ya da bilinç kaybı

Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik

Solunum ve dolaşımın durması

Hipotermi nedir, nasıl olur? Hipoterminin tedavisi var mı? - 3

HİPOTERMİ ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Hipotermide ısı kaybının yüzde 50'si baş-boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burun bölgesi mutlaka kapatılması gerekir.

Hipotermi oluşmuş kişiler hemen oda sıcaklığında, kapalı bir yere alınmalı ve üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılmalıdır.

Acil müdahale ile kişiyi battaniyeye sarmak, kafein ve alkol içermeyen sıcak içecekler içirmek gerekir.

Vücudun, baş, ense, göğüs ve karın gibi orta kısımlarının ısıtılması gerekir.

Normal battaniye yerine elektrikli battaniye kullanılması daha kısa sürede etki edecektir.

Vücut sıcaklığı yükselince baş ve boyun da dahil olmak üzere kuru bir battaniyeye sarımalı ve en kısa zamanda doktora götürülmelidir.

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