Hipotermi nedir, nasıl olur? Sorusuna yanıt arayan birçok kişi, internet üzerinden hastalık hakkında araştırma yapmaya başladı. Aşırı soğuğa maruz kalma sonucunda, vücut ısısında olağan dışı düşüş yaşayan kişilerde meydana gelen hipotermi ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Peki, hipotermi nedir, nasıl olur? Hipoterminin tedavisi var mı?



HİPOTERMİ NEDİR?



Hipotermi, soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmezse kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.



HİPOTERMİ NEDEN OLUR?



Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:



Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı



Soğuk havalarda yetersiz hareket etme



Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak



Soğuk suya düşmek



Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda ıslak veya nemli giysiler



Vücutta geniş çaplı yanıklar



Karlı havalarda kaza geçirmek

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir. Bunlar;



El ve ayaklarda soğukluk



Cilt renginde solukluk



Titreme



Net olmayan, yavaşlamış konuşma



Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir.

İLERİ HİPOTERMİ BELİRTİLERİ



Vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama



Sakarlık



Baş dönmesi



Uyuşukluk



Çevreye ilgisizlik



Kalp hızında yavaşlama



Solunumda yavaşlama



Bilinç bulanıklığı ya da bilinç kaybı



Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik



Solunum ve dolaşımın durması

HİPOTERMİ ANINDA YAPILMASI GEREKENLER



Hipotermide ısı kaybının yüzde 50'si baş-boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burun bölgesi mutlaka kapatılması gerekir.



Hipotermi oluşmuş kişiler hemen oda sıcaklığında, kapalı bir yere alınmalı ve üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılmalıdır.



Acil müdahale ile kişiyi battaniyeye sarmak, kafein ve alkol içermeyen sıcak içecekler içirmek gerekir.



Vücudun, baş, ense, göğüs ve karın gibi orta kısımlarının ısıtılması gerekir.



Normal battaniye yerine elektrikli battaniye kullanılması daha kısa sürede etki edecektir.



Vücut sıcaklığı yükselince baş ve boyun da dahil olmak üzere kuru bir battaniyeye sarımalı ve en kısa zamanda doktora götürülmelidir.